Пятые – в группе, первые – в сердцах

Сборная Казахстана не попала в плей-офф и завершила своё выступление на чемпионате мира по хоккею.

В своей, как оказалось, завершающей игре в рамках группового этапа наша сборная проиграла Норвегии в основное время со счётом 1:3. Казахстанцы открыли счёт в матче, но этот гол стал последним как в противостоянии с норвежцами, так и на чемпионате мира в Риге. Первый период наши хоккеисты играли активно, во втором норвежцы перехватили инициативу. В заключительном периоде сборная Казахстана пыталась продавить оборону соперника, но оппонент сыграл грамотно – только иногда удавалось зацепиться за шайбу в зоне Норвегии.

Вообще после хорошего старта вся остальная часть матча для нашей сборной прошла неудачно – норвежцы сравняли счёт во втором периоде, реализовав большинство, а в заключительной трети матча забросили в ворота нашей национальной сборной две шайбы – одну через минуту после старта периода, а вторую – за минуту до финального свистка.

В последний раз команды встречались в 2016 году (в рамках финальной части олимпийского отборочного раунда). Тогда сборная Казахстана победила в овертайме. В рамках же чемпионатов мира перевес на стороне Норвегии – две победы в двух встречах.

От этой, седьмой игры зависел выход в плей-офф сборной Казахстана. Если бы наши хоккеисты заработали три очка (для этого нужна была победа в основное время), то они бы гарантировали место в первой четвёрке. Во всех остальных случаях всё решалось бы по итогу игр конкурентов. Но уже после того, как сборные Канады и Финляндии не смогли в основное время определить победителя, стало ясно, что наша команда завершила своё выступление на чемпионате мира. В плей-офф вышли Россия, Канада, Финляндия, Чехия, США, Словакия, Швейцария и Германия. Казахстан занял пятое место в группе B, чтобы пройти дальше, не хватило всего одного балла.

Несмотря на это, национальная сборная показала лучший результат за свою историю. Команда смогла обыграть четырёх соперников мирового уровня в элитном дивизионе – Латвию, Финляндию, Германию и Италию.

– Наверное, нам не хватило везения. Были голевые моменты, которые мы создавали, но реализация чуть-чуть подвела. Парни старались, играли до конца. Настраивались на тяжёлую игру, так и получилось. Повели в счёте, надо было перетерпеть соперника, не давать ему завладеть шайбой, сыграть плотнее, – отметил главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис. – Не смогли реализовать большинство, соперник хорошо сыграл, активно, блокировал броски. Нам не хватило точности и, может быть, последней точной передачи под бросок, где-то хитрой передачи. Всё равно хочу сказать, что по ходу чемпионата парни хорошо играли, молодцы. В каждом матче отдавались полностью, бились, сражались. Мне не стыдно за них. Очень здорово провели групповой этап.

Помимо всего прочего, наша сборная установила рекорд в групповом этапе чемпионата мира по наибольшему количеству шайб в игре. В матче с командой Италии казахстанцы уверенно победили с перевесом в восемь шайб, а в общем за игру забросили одиннадцать. Это лучший результат по забитым голам в одном матче группового этапа (на втором месте игра Германии против Италии – 9:4, на третьем Чехия и Словакия – 7:3).

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии (в Хельсинки и Тампере). Надеемся, в 2022 году наша сборная снова улучшит свой результат, желаем игрокам профессионального и спортивного роста и ещё больше ярких побед в элитных дивизионах мира.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников