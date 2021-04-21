Путёвка в бизнес

Выпускники проекта «Бастау Бизнес» успешно развивают собственное дело в регионе.

По информации пресс-службы областной Палаты предпринимателей, в Казахстане готовится к старту обучение нового потока по проекту «Бастау Бизнес». Курсы позволят начинающим предпринимателям претендовать на льготное кредитование и грантовое финансирование для открытия своего дела.

Проект реализует Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в рамках второго направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Оператором этого направления является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

– Проект ориентирован на обучение граждан, у которых есть предпринимательский потенциал, но нет доходов, – пояснила начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей ВКО Айгуль Шакирова. – Наши бизнес-тренеры помогают участникам «Бастау Бизнес» объективно оценить их бизнес-идеи, то есть понять, жизненные они или пока не имеют перспективы развития в этой конкретной местности.

В процессе обучения будет оказываться содействие стартаперам в подготовке бизнес-плана. После окончания курсов бизнес-тренеры будут сопровождать своих выпускников в течение года.

С ПОЛЬЗОЙ ЛЮДЯМ

В качестве мотивации к обучению по «Бастау Бизнес» в Палате привели несколько примеров, когда выпускники проекта смогли открыть своё дело и успешно продолжают его развивать.

Ярослав Михайлов из Семея решил заняться производством деревянных и металлических изделий, в том числе трансформеров и вещей в стиле Loft. Мебель для дома, офисов, кафе, баров и торговых помещений, стеллажи, детские спортивные площадки, песочницы, лавочки, спортивные тренажёры – всё это эксклюзивно и качественно предприниматель начал изготавливать, отучившись по проекту «Бастау Бизнес» и получив грант по программе «Еңбек».

– О создании собственного бизнеса я думал давно, пробовал себя в разных сферах – от изготовления кондитерских изделий, корейских салатов до наёмного труда в качества столяра, – поделился Ярослав Михайлов. – В итоге поставил себе цель – заниматься любимым делом и приносить пользу людям.

Так, начинающий предприниматель занялся изготовлением деревянных изделий. На грантовые средства он приобрёл оборудование, станки, на собственные средства арендовал помещение и открыл цех, где создал три рабочих места.

С ЛЁГКИМ ПАРОМ

Жительница Бескарагайского района Рысжан Жуматаева, отучившись по проекту «Бастау Бизнес», получила через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) льготный кредит в размере трёх млн тенге на запуск проекта по оказанию услуг банного комплекса. Инициатива была мотивирована отсутствием в районном центре общественной бани.

– О проекте «Бастау Бизнес» для начинающих предпринимателей я узнала от знакомых, – рассказала выпускница проекта, а ныне вполне успешная бизнесвумен. – Обсудив эту возможность с близкими на семейном совете, приняла решение пройти краткосрочный курс и оформить кредит в ФФПСХ.

Девушка приобрела заброшенный земельный участок в центре села Бескарагай, который жители соседних домов использовали как стихийную свалку. За счёт собственных средств она вывезла с него более 50 большегрузных самосвалов золы и другого мусора и построила с нуля здание банного комплекса.

На заёмные средства Рысжан Жуматаева закупила необходимое оборудование для бани и запустила свой проект в дело на радость жителям села Бескарагай и близлежащих сёл.

– Как известно из мировой статистики, лишь около пяти процентов населения планеты способны успешно воплотить в жизнь свои предпринимательские инициативы, – подытожил директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек. – Но если государство помогает начинающему бизнесмену постичь азы бизнес-науки и предоставляет пусть небольшой, но безвозвратный стартовый капитал, то это хороший стимул попробовать свои силы в предпринимательстве.

В пресс-службе ПП ВКО сообщили, что за дополнительной информацией по обучению по проекту «Бастау Бизнес» восточноказахстанцы могут обращаться в областную Палату предпринимателей и её филиалы в городах и районах области.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников