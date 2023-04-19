Путь к успеху каждого ребёнка

В управлении образования, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева о повышении роли чтения в воспитании подрастающего поколения, разработан Комплексный план по развитию читательской грамотности учащихся в рамках проекта «Читающая школа» на 2021–2025 годы.

Так, в регионе уже два года реализуется проект «Читающая школа». Его главная цель – повышение статуса чтения, читательской активности, развитие культурной и читательской компетентности детей, формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров.

Началась эта работа с того, что в 2021-2022 годах, в рамках программы модернизации школ в малых городах, районных центрах и сёлах, было модернизировано 123 школьных библиотеки. Теперь детям и подросткам уютно и интересно проводить в них свой досуг.

В целом в школах области функционирует 326 библиотек, в которых работает 361 библиотекарь. Фонд художественной литературы школьных библиотек составляет более 1,6 миллионов экземпляров.

Во всех школах на постоянной основе работает сеть буккроссингов, включающая 340 пунктов по обмену книгами между учащимися, на базе школьных библиотек открыт 21 Сoworking-центр.

Анкетирование учащихся, педагогов и родителей позволяет оценить достигнутые результаты проекта. Проводится мониторинг читательской активности учащихся. Осуществляется независимая оценка уровня достижений учащихся по предметам учебной программы с вовлечением в них всех обучающихся школ области.

Директоры школ, школьные библиотекари, педагоги проводят масштабную работу по реализации проекта «Читающая школа» в организациях образования.

Так, в 2022 году в школах провели акцию «Подари книгу школьной библиотеке» и марафон «Дарите книги с любовью», приурочив их к Международному дню дарения книг. В рамках этих мероприятий меценаты: главы крестьянских хозяйств, руководители компаний, малого и среднего бизнеса передали в дар школьным библиотекам 6,2 тысячи экземпляров новых книг.

Создано 12 сетевых сообществ библиотекарей и ассоциация школьных библиотекарей при областном учебно-методическом центре. Проведены курсы повышения квалификации для 150 библиотекарей по образовательной программе «Роль биб-лиотеки в формировании информационно-образовательного пространства организации образования».

В организациях образования городов и районов области в 2022 году и I полугодии 2023 года проведено более 30 тыс. мероприятий с охватом свыше 96 тыс. учащихся. Среди них – акции «Подари книге вторую жизнь», «Читаем вместе мировую литературу», «Подари книгу школе», «Неделя детской книги», «Зимние чтения», областные конкурсы «Лучшая библиотека», «Самая читающая семья», «Школьный буккроссинг: читаем вместе», «Лучший проект школьной библиотеки», областной этап республиканского конкурса «Читай и побеждай» для учащихся и другие мероприятия.

В школьных библиотеках функционирует электронная база данных областных и республиканских библиотек, QR стенды «Доступное чтение», с помощью которых дети могут читать книги через мобильные приложения.

В прошлом году в дни летних каникул в загородных и пришкольных лагерях, в детских дворовых клубах по направлению «Читающая школа на каникулах» ребята участвовали в обзорах новинок детской художественной литературы «Живут на свете книжки», «Книжные соблазны лета», книжных выставках «Читай летом», «Летнее чтение», а также познавательных играх «Читайте сами, читайте с нами», «Здравствуй, лето!», «Лето и книга», «На всех парусах в лето», «Круиз на остров Книжных сокровищ». Были организованы конкурс «Самый активный читатель лета», викторина «Лето, полное книжных чудес» и флешмоб «Летом с книгой я дружу».

В рамках проекта «Читающая школа» школьники также принимают активное участие в различных конкурсах и олимпиадах.

Хотелось бы отметить достижения восточноказахстанских школьников по проекту «Читающая школа» на уровне республики. Так, ученица 10 класса КГУ «Курчумская гимназия № 3» отдела образования по Курчумскому району УО ВКО Жанерке Есманова заняла первое место в республиканском конкурсе детских чтений «Балалар әлемі».

– Педагоги моей школы – Курчумской гимназии № 3 – внесли особый вклад в моё развитие и становление как личности. Учитель казахского языка и литературы Сауле Кайрамбаева всегда оказывает поддержку и помощь при подготовке к различным конкурсам. Она научила меня писать эссе и пробудила интерес к чтению. Именно чтение расширяет мировоззрение и кругозор, формирует духовно-богатую личность, – считает Жанерке.

Проект «Читающая школа» направлен на привитие интереса у детей к чтению, повышению читательской грамотности учащихся и его реализация будет продолжена в организациях образования области.

Аркадий Исаев,

заведующий кабинетом воспитательной работы регионального центра «Шығыс» УО ВКО