Пульс есть!

Что делать при отравлении угарным газом, переломе, ожоге или обморожении? Устькаменогорцев бесплатно обучают основам оказания первой медицинской помощи.

Полезные курсы проводятся в Американском уголке при Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина в рамках гранта от Посольства США. Проект стартовал 19 ноября и будет продолжаться в течение четырёх недель.

Слушателей курса разделили на четыре группы. Первые две свободны для посещения, в их состав вошли все желающие. Остальные две – специализированные, для учителей школ, воспитателей детских садов, работников детских домов, социальных работников и врачей. Кстати, по информации организаторов, участникам спецгрупп предоставляются более углубленные знания и больше упражнений с использованием манекена.

– Люди проявили повышенный интерес к нашему проекту. Оказалось, что это очень востребованная тема среди местных жителей. Всего за сутки на курсы записались 90 человек. Сейчас общее количество слушателей, пришедших на первое занятие, составляет 60 человек. Для удобства участников и эффективности процесса обучения мы разделили их на две группы по 30 человек, – говорит координатор Американского уголка в Усть-Каменогорске Тимур Шайдуллин.

По его словам, занятия для этих групп проводятся по субботам с 09:00 до 13:00 (1-я группа) и с 14:00 до 18:00 (2-я группа). В свою очередь специализированный поток начнёт заниматься в ближайшее воскресенье.

Курсы ведут квалифицированные специалисты – врач-резидент невролог Регина Садовая и врач-резидент судебный медицинский эксперт Серік Тоқтарқан. Они предоставляют слушателям теоретические и практические знания, в том числе обучают их навыкам оказания первой помощи при судорогах, показывают, как правильно делать базовую сердечно-лёгочную реанимацию. Также в программу курса вошли такие темы, как шоки, острые отравления, травмы, экстремальные состояния, нарушения гемодинамики, терморегуляции, острое нарушение мозгового кровообращения и многое другое.

– Этот проект необходим и очень важен. Каждый из нас должен владеть основными навыками оказания первой медицинской помощи, ведь не всегда врачи могут оказаться рядом в критический момент. Своевременно и в полном объёме оказанная помощь может спасти жизнь, предотвратить возможные осложнения, – подчеркнул Тимур Шайдуллин.

Гульжан Естаева