Прозрачность трудовых отношений

В Восточно-Казахстанской области до конца года планируется довести долю трудовых договоров, зарегистрированных в электронной форме, до 90 процентов.

Цифровые технологии стремительными темпами вторгаются во все сферы нашей жизни. Не стала исключением и отрасль трудовых отношений. Так, с 1 ноября 2018 года на портале Enbek.kz запущен сервис по регистрации трудовых договоров для организаций, не имеющих информационных систем кадрового учёта.

В этом году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда». Поправками предусмотрена обязанность работодателей по направлению в Единую систему учёта трудовых договоров (ЕСУТД) информации о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимые по нему изменения и дополнения.

Стоит отметить, что с начала запуска онлайн-формата в единую систему учёта трудовых договоров по Восточно-Казахстанской области 21 511 предприятий внесли 522 571 трудовой договор. С начала этого года из запланированных 8120 предприятий внесено 4388, или 54 процента, из 102607 трудовых договоров внесено 79188, или 77 процентов. Неохваченными пока остаются индивидуальные предприниматели, где трудится небольшое количество человек, крестьянские хозяйства, предприятия, предоставляющие сезонную работу. С этой категорией проводится разъяснительная работа, и до конца года планируется увеличить долю зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров до 90 процентов. К слову, этот показатель также входит в рейтинг акима области.

– Трудовой договор – основа трудовых отношений, – подчеркнул руководитель Управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов. – Внедрение электронного формата обеспечит прозрачность трудовых взаимоотношений работника и работодателя. Позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и бумажных документов при заключении трудовых договоров, а также проактивно назначать пенсию.

Добавим, для регистрации трудовых договоров работодатель должен быть зарегистрирован на портале Электронная биржа труда www.enbek.kz, сведения о предприятии должны быть подтверждены электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Те трудовые договоры, которые были заключены до принятия закона, вносятся в электронную базу. Новые трудовые договоры заключаются в двух форматах: электронном и бумажном.

Александра Исаева