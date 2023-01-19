Проверим, кто сильнее?

Самых сильных спортсменов среди представителей правоохранительных органов выбрали на областном чемпионате по рукопашному бою.

На сегодняшний день среди сотрудников Министерства внутренних дел Республики Казахстан широко распространены такие виды спорта, как рукопашный бой, самбо, дзюдо, вольная борьба.

Особое внимание в боевой подготовке правоохранительных органов уделяется рукопашному бою. Так, по информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в Усть-Каменогорске состоялся отборочный турнир на первенство Казахстана.

В соревнованиях по этому виду единоборств приняли участие более ста спортсменов различных силовых структур, а также гражданский сектор. Они состязались в восьми весовых категориях. Спортсмены показали высокую подготовку с первых поединков.

В общекомандном состязании первое место заняли сотрудники Специального отряда быстрого реагирования ДП ВКО, они одержали победу благодаря упорному труду и высокому мастерству.

Так, капитан полиции Бейбит Хамидуллин стал первым в весовой категории свыше 80 килограммов, капитан полиции Нурсултан Жумагалиев – в весовой категории свыше 90 килограммов, старший лейтенант полиции Аян Турдыбеков стал лучшим в весовой категории 80 килограммов.

В этой же категории второе место занял старший лейтенант полиции Аманжол Нуралыулы, третье – старший лейтенант полиции Нуртилек Елеуханов. Старший лейтенант полиции Нурасыл Айтжанов обошёл соперников в весовой категории свыше 60 килограммов.

В командном зачёте победители и призёры были награждены грамотами и медалями.

– Мы надеемся, что конкурс будет способствовать повышению мастерства и накоплению опыта у сотрудников правоохранительных органов, – подчеркнули в пресс-службе ведомства. – Желаем победителям упорства, чтобы в предстоящем серьёзном турнире они смогли одержать долгожданную победу.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДП ВКО