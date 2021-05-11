Вести из районов

Против степных пожаров

11.05.2021
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Тактику действий в условиях степного пожара отработали на специальных учениях в Курчумском районе.  

В этих учениях приняли участие сотрудники Курчумской противопожарной части № 30 и КГУ «Курчумское лесное хозяйство».

Согласно легенде учения, пожар возник на западной окраине районного центра. Сигнал об этом поступил на пульт службы ЧС. К месту пожара выдвинулись две пожарные машины с боевыми расчётами. Эти силы дополнила противопожарная служба лесохозяйственного учреждения. В тушении приняли участие огнеборцы с ранцевыми огнетушителями. В результате за  короткое время пожар удалось ликвидировать.

К сожалению, не такой скорой может оказаться победа в реальных условиях степного пожара. Ведь он распространяется стремительно и за короткое время может охватить большие площади. Поэтому объединение усилий в борьбе со стихией, слаженность действий определяют успешность операции. В настоящее время степные пожары, которым способствует наличие сухой травы, остаются в районе главной угрозой.

Рысбек Жантыкеев  

Фото из открытых источников

Курчумский район

11.05.2021
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