Прощай, оружие

Полицейские Восточно-Казахстанской области изъяли ружьё у мужчины, заявившего о его утере.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қару» стражи порядка в ходе обыска в доме жителя Глубоковского района обнаружили ружьё и более ста штук боеприпасов различного калибра без соответствующих документов.

Как показали результаты проведённой экспертизы, изъятый предмет – двуствольное охотничье ружьё 16-го калибра марки ИЖ-58. Изъятые патроны являются боеприпасами для нарезного и гладкоствольного оружия.

– По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев.

Во время следствия выяснился интересный факт: в 2017 году мужчина заявлял о том, что ружьё утеряно.

Добавим, что оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 17 июня. Восточноказахстанцы, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район