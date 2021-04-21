Продолжая семейное дело

Затерянное среди лесов и гор, у самой государственной границы – село Шанагаты. Условия жизни здесь довольно суровые: в иные зимы морозы достигают 50 градусов. Местные жители тоже имеют особую закалку. О жизни фермеров в отдалённом таёжном краю рассказал Ойрат Чекаков.

Он родился и вырос в этом селе. В период существования совхоза работал водителем, механизатором. Коренные перемены в Шанагаты произошли в середине девяностых, когда совхоз расформировали, и люди остались не у дел. Для многих те события принесли растерянность, однако Ойрат Чекаков смог преодолеть это состояние. Без лишних раздумий он занялся тем, что понятно и привычно, – сельским хозяйством.

Благодаря неустанному труду приумножил стадо крупного рогатого скота, поголовье овец и лошадей. Но когда дела в хозяйстве пошли в гору, его поджидал удар – вспышка бруцеллёза в стаде КРС.

– Она растянулась для моей фермы на три года, – вспоминает сельский труженик. – Столько времени ушло на мероприятия по оздоровлению стада. Потерял порядка 40 голов КРС. Компенсацию за полученный урон получил минимальную.

После этого глава хозяйства сделал главным направлением своей деятельности табунное коневодство, ведь лошади не подвержены бруцеллёзу. Содержатся они в общем для нескольких местных фермеров и владельцев частных подворий табуне. Хозяева пасут коней поочередно, каждая смена длится ровно одну неделю. Приходится терпеть неудобства полевых условий, переносных палаток, холод, постоянно отбиваться от набегов волков…

Во дворе Ойрата Чекакова находится несколько единиц сельскохозяйственной техники. В летнюю пору она приходит в движение – заготавливаются корма для зимовки скота. В горячую страду хозяину помогают наёмные работники.

– За время сенокоса успеваю поставить примерно 120 стогов сена, – говорит собеседник. – По весу это более 200 тонн. Большей частью корм тратится на поголовье КРС и овец, которые всю зиму находятся на стойловом содержании.

По осени и в начале зимы приезжают в дальний край торговцы-скупщики живого скота. Цена за голову бычка или лошади определяется «на глазок». Если хозяин даёт согласие на предлагаемую торговцем сумму, то производится расчёт, и скот забирается. Местные жители считают, что приходится отдавать его дёшево. Сказывается отдалённость этих мест от крупных рынков сбыта, куда добраться самостоятельно с товаром весьма непросто. Заезжие скупщики хорошо понимают эту местную особенность и, соответственно, успешно используют при торгах.

Впрочем, при всех трудностях выбранной крестьянской стези, Чекаков ни о чём не жалеет. В своё время его родной дед – табунщик Есимхан Чекаков был удостоен ряда званий и наивысших наград за вклад в развитие народного хозяйства. Вместе с ним за самоотверженный труд награды также получили табунщики Шанагаты – Нуратсалык Оекенев, Сыртык Шокаулы и Шарып Даутпаев. Выходит, что нынешний фермер Ойрат Чекаков продолжает дело своих предков. Он настроен развивать его и дальше, со временем поднять на новый уровень.

Супруга Ойрата работает в школе Тоскаина учителем математики и физики. Две дочери проживают в Усть-Каменогорске, третья – в посёлке Касыма Кайсенова. Сын остался жить в родном селе, став первым помощником отцу. Поэтому у Ойрата Чекакова есть кому передавать фермерскую эстафету.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район