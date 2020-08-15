PRO новое имя

«Алтай Торпедо» больше не играет в открытом чемпионате Республики Казахстан по хоккею с шайбой, но команда покажет свои силы в другой лиге.

Дело в том, что с 2020/2021 сезона главный хоккейный турнир страны будет называться «Чемпионат Республики Казахстан по хоккею среди мужских команд – PRO HOKEI LIGASY».

Основой логотипа стал щит – символ покровительства, единства и чести. Острые углы, прямые формы олицетворяют всю суть игры – силу, энергию, уверенность и стремление к высоким целям.

Также логотип отражает принципы и ценности казахстанской лиги. Шаңырақ – конструктивный элемент юрты, являющийся символом казахского народа. Стилизованные хоккейные клюшки придают узнаваемость.

– Новая эмблема и добавление слова «PRO», что значит – профессиональная, призывает соответствовать заложенному смыслу, – отметил капитан команды «Алтай Торпедо» Максим Худяков. – Мы, хоккеисты, только приветствуем это, обновления всегда к лучшему. Надеюсь, этими новшествами не ограничится работа федерации. Ожидаем, что улучшится инфраструктура и освещение чемпионата в СМИ.

Кроме того, Казахстанская федерация хоккея внесла изменения в названия других чемпионатов: среди женских команд – Qyzdar hokei ligasy, среди молодежных команд – Jastar hokei ligasy, а также любительская – Túngi hokei ligasy.

Камила Ботагамитова

ХК «Торпедо»