Пристройка раздора

Неиспользуемое строение возле школы-гимназии «Шанырак» в Риддере снесут в ближайшее время. Никакой опасности для детей оно не представляет.

В социальных сетях неоднократно появлялась информация о том, что ветхая пристройка возле школы в любой момент может обрушиться. В общеобразовательном учреждении побывал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. В настоящее время в школе «Шанырак» в две смены обучаются 508 детей.

– Неоправданный резонанс вызвали фото пристройки в социальных сетях, – отметил глава региона. – Раньше здесь располагался спортивный зал, сейчас же это помещение никак не используется в учебном процессе, более того, она расположена так, что у учеников нет к ней доступа, так что беспокойства совершенно напрасны. В ближайшее время её полностью разберут, поскольку уже проведены все юридические процедуры по сносу пристройки и благоустройству территории.

Отметим, что школа-гимназия «Шанырак» состоит из двух корпусов, они в хорошем состоянии, ежегодно проводится текущий ремонт, было закуплено оборудование для кабинетов географии, английского и казахского языков, интерактивная панель, дрон и многое другое. В этом году будет выделено 60 миллионов тенге на ремонт спортивного зала, фасада школы, замену окон и другие сопутствующие расходы.

Глава региона пообщался с учениками, учителями и родителями, претензий к обстановке в школе и качеству обучения нет. Отметим, что в сентябре прошлого года в Риддере ввели в эксплуатацию новую школу на 600 мест с государственным и русским языками обучения. По информации специалистов отдела образования города, о возможности посещения нового учебного учреждения были оповещены все учащиеся и их родители. На данный момент любой желающий может перейти в него, вне зависимости от места проживания.

Дарья Штейн