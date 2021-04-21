Приобщайся, если хочешь быть здоров

Более трёх тысяч спортивных объектов доступно восточноказахстанцам.

Как рассказал в ходе пресс-конференции руководитель Управления физической культуры и спорта Досжан Уалханов, в прошлом году до 427 тысяч человек увеличилось количество людей, которые систематически занимаются спортом.

Чтобы поддержать приверженцев здорового образа жизни, начинающих и маститых спортсменов, в регионе ведётся планомерная работа по открытию новых спортивных сооружений и содержанию уже имеющихся объектов в надлежащем виде. На данный момент восточноказахстанцам доступно свыше трёх тысяч спортивных сооружений.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 16 объектов, в том числе три физкультурно-оздоровительных комплекса в поселке Актогай, в селе Кокпекты и в городе Шар. Также открылись два плавательных бассейна, пять спортивных площадок, пять мини-футбольных полей, одна хоккейная коробка.

– Сейчас ведётся строительство трёх спортивных объектов, а именно два физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Катон-Карагай и в Шемонаихе, а также спортивный модуль в селе Маканчи. В этом году планируется начать строительство десяти ФОКов в сёлах Маркаколь, Аксуат, Кайнар, Бородулиха, Самарское, Бозанбай, Улкен Нарын и в городе Серебрянске, – рассказал Досжан Уалханов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников