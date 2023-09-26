Прикрепление – только раз в году

В Восточно-Казахстанской области с 15 сентября по 15 ноября проходит кампания по смене или прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.

По информации директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по ВКО Нурлана Кидирбаева, на сегодня в базе данных насчитывается 25 организаций ПМСП, 16 из них государственные, 9 – частные.

Согласно статистическим данным, на 1 сентября текущего года к государственным поликлиникам региона прикреплены 518 259 человек, к частным – 218 023.

Зачем нужна кампания прикрепления?

Кампания свободного выбора организации ПМСП проводится ежегодно. Это даёт возможность изменить организацию прикрепления или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники.

Прикрепившись к организации ПМСП, пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приёмы участкового врача, наблюдение за состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию.

Чтобы не остаться без доступа ко всем этим и другим услугам, необходимо проверить статус прикрепления либо непосредственно в поликлинике по месту жительства, либо на веб-портале электронного правительства в разделе «личные данные».

Как выбрать медучреждение?

При прикреплении к поликлинике рекомендуется выбирать ту, что находится в непосредственной близости к месту проживания – в пределах 15-20 минут ходьбы. Это важно, так как врачи поликлиник оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания данного медучреждения. То есть при необходимости вы сможете вызвать участкового врача или мобильную бригаду на дом.

Ознакомиться со списком можно на сайте Фонда fms.kz в разделе «Выбрать клинику». Отметим, прикрепиться можно как к государственной, так и к частной организации ПМСП. Желательно предварительно уточнить, есть ли в нужной вам поликлинике свободные участки.

Как прикрепиться?

Первый способ – через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Далее нужно заполнить все поля электронного заявления. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе вы получите уведомление о прикреплении от медорганизации.

Второй способ (для отдельных категорий населения) – через непосредственное обращение в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность.

Этот способ доступен пенсионерам; инвалидам; опекунам, назначенным инвалидам с детства; опекунам или попечителям; патронатным воспитателям; осуждённым, отбывающим наказание в учреждениях КУИС; студентам; военнослужащим срочной службы; детям, родившимся в иностранных государствах; людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Обязательно ли каждому участвовать в кампании прикрепления?

Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикреплёнными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.

Кампания по прикреплению не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учёбы, переехал в другой населённый пункт или если медучреждение, к которому он относился, было реорганизовано или ликвидировано.

Следует отметить, что контроль и ответственность за проведение ежегодной кампании прикрепления закреплены за территориальными Управлениями здравоохранения, куда можно направить свои вопросы, жалобы и предложения в случае, если сама медицинская организация не в состоянии дать ответ и вынести решение.

Напомним, обслуживание в выбранной поликлинике будет возможно с 1 января 2024 года. Открепление от ранее прикреплённой организации ПМСП осуществляется автоматически. Главное условие – вы должны быть зарегистрированы в системе ОСМС.

Что делать иностранцам?

В связи с изменениями в трудовом законодательстве и Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» перемены коснулись правил прикрепления к поликлиникам и оказания медицинской помощи иностранным гражданам.

Изменения коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК и имеющих гражданство одной из стран-участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения).

Согласно новым правилам, они могут прикрепиться к поликлинике на основании договора добровольного (ДМС) или вменённого медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Причём она будет оказываться только во время действия договора.

Для того чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно написать заявление на имя её руководителя в произвольной форме на казахском или русском языке. К нему приложить документ, удостоверяющий личность (или заграничный паспорт), договор ДМС или ВМС и согласие членов семьи, если заявление подаёт их законный представитель. Заявитель может лично обратиться в медорганизацию, либо за него это делает страховая компания. Перечень поликлиник для прикрепления должен быть указан в приложении к договору (ДМС или ВМС).

Прикрепляться можно к поликлиникам-поставщикам услуг Фонда социального медицинского страхования, которые предоставляют первичную медико-санитарную помощь.

Важно отметить, что для иностранных граждан предусмотрены не только права, но и обязанности в сфере здравоохранения, в число которых входит своевременное прохождение профилактических скринингов на раннее выявление заболеваний, своевременная постановка женщин на учёт по беременности (до 12 недель), динамическое наблюдение хронических и социально значимых заболеваний и др. Также нужно знать, что иностранцы, временно проживающие в Казахстане, не могут получать медуслуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБПМ). Они полагаются только постоянно проживающим в республике, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остаётся прежним.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Также можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по любому удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и Saqtandyry Bot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также узнать о нём и о произведённых платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК www.egov.kz в разделе «Здравоохранение».

Альмира Нуртаева