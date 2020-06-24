Приключения Лосяша

Лосёнок попал в яму хвостохранилища – вызволять его пришлось спасателям.

Благодаря действиям личного состава специализированного отряда и АО «Өрт сөндіруші» детёныша удалось спасти.

– Дикое животное оказалось в яме хвостохранилища в районе Примыкания, – рассказали в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска. – С помощью спасательных веревок лосёнка вытащили из опасной ямы, отмыли туловище и ротовую

полость.

Совместно с природоохранной полицией спасатели отвезли лосёнка в Левобережный парк. Скорее всего, ему придется провести некоторое время на карантине – это обычная профилактическая мера.

– Жизни животного ничего не угрожает. Как он оказался в яме, пока неизвестно, – уточнили в пресс-службе УЧС областного центра.

Дамир Омаров