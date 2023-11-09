Приходите, вам помогут!

В Молодёжные центры здоровья обратилось 620 тысяч человек.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, по итогам 9 месяцев 2023 года в Молодёжные центры здоровья обратилось в общей сложности 620 000 человек. Из них 83% – горожане, 17% – сельская молодёжь.

Большинство молодых людей в первую очередь приходят к психологу, на втором месте – гинеколог, на третьем – дерматовенеролог и уролог. Далее обращаются к терапевту, педиатру, юристу и к специалисту социальной сферы.

Статистически основными проблемами большинства молодых людей являются: начало ранней половой жизни, недопонимание с родителями, буллинг со стороны сверстников, медицинская неграмотность, ранняя беременность, психологические трудности и т.д. Некоторые подростки не могут поделиться своими проблемами с близкими и пытаются самостоятельно решить их. Для поддержки в таких ситуациях в стране действуют 136 молодёжных центров здоровья, которые работают напрямую с представителями этой возрастной категории.

Центры оказывают бесплатную помощь подросткам в возрасте от 10 до 18 лет и молодёжи в возрасте 18–29 лет. В настоящее время она осуществляется в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Молодые люди могут обратиться в Молодёжные центры здоровья по всему Казахстану независимо от места жительства. Кроме того, родители подростков также могут получить рекомендации психолога по налаживанию доверительных отношений с ребёнком.

Молодые люди, которые по каким-либо причинам стесняются или не могут прийти к специалистам, могут обратиться в центр анонимно, написав в телеграм чат-бот, и получить необходимую консультацию.

Также запущен сайт shyn.kz, который информирует о репродуктивном здоровье подростков и молодых людей.

Артём Захаров