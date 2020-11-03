Причины и следствия 

Статистика тревожная. В регионе зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших увеличивается ежедневно. Чем обусловлена эта ситуация?

На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

– Есть комплекс текущих проблем, есть объективные причины. Одна из них – высокая миграционная способность населения. Надо отметить, что в приграничных районах соседних государств на данный момент наблюдается очень неблагоприятная ситуация. Идёт высокий рост заболеваемости, – сказал Ерлан Киясов.

Так, по его мнению, именно вследствие частых выездов жителей региона в приграничные районы количество заболевших выросло, так как выявленные случаи КВИ были чаще завозной этиологии.

– Нашей комиссией, которая была направлена для изучения вопроса, выявлен ряд проблем, особенно в частных лабораториях, где ПЦР-тестирование проводилось не по алгоритму постановления главного государственного санитарного врача, – пояснил вице-министрздравоохранения РК. – То есть донесения из этих лабораторий запаздывали на 3–5 суток, в результате органами санэпиднадзора оперативные мероприятия проводились с опозданием.

Ещё одна причина заключается в низкой настороженности населения по отношению к COVID-19. Отмечены факты злоупотребления карантинными мероприятиями, до 50 процентов пассажиров в общественном транспорте не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Напомним, в прошлом номере газеты «Рудный Алтай» мы сообщали о мерах, принимаемых в рамках борьбы с коронавирусом. В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК была предоставлена информация о подготовке инфекционных стационаров, создании Стабилизационного фонда лекарственных средств повышенного спроса и средств индивидуальной защиты.

– За весь период борьбы с коронавирусной инфекцией в области 97,6 процента заболевших прошли обследование и лечение, – подчеркнула исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова. – С целью оказания медицинской помощи тяжёлым и крайне тяжёлым пациентам с COVID-19 в Усть-Каменогорске и Семее созданы два Центра компетенций на базах КГП на ПХВ «Центр матери и ребёнка» и КГП на ПХВ «Инфекционная больница г. Семей». Для проведения регулярных консилиумов по состоянию тяжёлых пациентов действует специальная экспертная комиссия.

По её словам, всего на стационарную лекарственную помощь предусмотрено 8,9 миллиарда тенге. В том числе дополнительная заявка для лечения больных с коронавирусной инфекцией составила 2,6 миллиарда тенге.

– В медицинских организациях области имеется двухмесячный запас лекарственных средств. Параллельно для тяжелобольных пациентов ведётся работа по заготовке иммунной плазмы. Заготовлено 2 985 доз плазмы разных групп крови. Перелито 107 доз иммунной плазмы 50 тяжелобольным пациентам с COVID-19, – сообщила Райфа Сафиоллинова.

Для обеспечения амбулаторной лекарственной помощью диспансерных больных в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи поставлены лекарственные средства на сумму 11,4 миллиарда тенге. В организациях первичной медико-санитарной помощи, районных больницах и сельских населённых пунктах действуют 55 аптек для приближения лекарственной помощи населению в рамках ГОБМП и пакета ОСМС.

В период карантина и ограничительных мер 404 мобильными бригадами ПМСП области обеспечены диспансерные больные из группы социально значимых заболеваний: болезни системы кровообращения – 99 процентов, сахарный диабет – 100 процентов, хроническая обструктивная болезнь лёгких – 98 процентов. Средняя сумма обеспечения на одного больного составила 47 тысяч тенге. Дополнительно на амбулаторном уровне обеспечены препаратами порядка 2 198 пациентов с COVID-19 на 22 миллиона тенге.

Ания Есмухамет