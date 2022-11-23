Предотвратить опасность – их работа

Вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков посетил Восточный Казахстан с рабочей поездкой.

На встрече вице-министра были подняты актуальные вопросы обеспечения безопасности населения. Также Марат Кульдиков сообщил о возможном увеличении заработка сотрудников гражданской защиты и учреждении жилищных выплат для спасателей.

Кроме того, вице-министр провёл личный приём граждан.

– На постоянной основе в республике проводится комплекс мероприятий для минимизации рисков паводковых угроз, селей, землетрясений, профилактика пожаров, предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, – доложил Марат Кульдиков. – А также осуществляется контроль системы гражданской защиты. За десять месяцев по стране зарегистрировано свыше 11 тысяч чрезвычайных ситуаций. При этом снижено количество погибших при ЧС на 26 процентов. Что касается ситуации в Восточном Казахстане, то обстановка в регионе оценивается как стабильная. За озвученное время в области зарегистрировали порядка 1100 ЧС. Число погибших удалось снизить на 28,9 процента. Областные подразделения совершили более шести тысяч выездов.

Вице-министр отметил, что на сегодняшний день в области существует 325 лавиноопасных участков, 13 селеопасных участков, девять – оползнеопасных. Все эти объекты контролируют 13 наблюдательных постов, создан один специальный водный маршрут по реке Бухтарме.

В региональном филиале Казселезащиты Марат Кульдиков обсудил предстоящий зимний период, акцентировав внимание специалистов на профилактических мероприятиях по защите от снежных лавин.

– Лавиноопасные отрезки создают угрозу на автодорогах и в населённых пунктах, – подчеркнул он. – За ними должно осуществляться пристальное наблюдение, наземные и аэровизуальные обследования. При угрозе схода снежной массы необходимо оперативно организовать профилактические спуски.

В целях контроля ситуаций при землетрясениях в области действует сейсмостанция в Зайсане. Однако, по словам Марата Кульдикова, требуется системный подход по мониторингу состояния жилого фонда и создания карт районирования.

– Для этого прошу акиматы предусмотреть средства на сейсмоусиление, – обратил внимание вице-министр. – Угроза подтоплений сохраняется в 12 сёлах, где общее количество домов составляет около 400. Для обеспечения безопасности населения прошу местные исполнительные органы взять на контроль своевременное исполнение Дорожной карты.

Марат Кульдиков констатировал, что в текущем году по республике была напряжённая ситуация, связанная с пожарами. Наиболее пострадали Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Алматинская области. Всего по стране произошло порядка 900 природных пожаров. Также остаётся актуальным вопрос обеспечения безопасности людей в период отопительного сезона. Социально уязвимым семьям оказывают адресную помощь.

– По ВКО таких семей насчитывается около трёх тысяч, – уточнил министр. – Профилактическая работа с этими жителями будет проводиться на протяжении всего отопительного сезона, в частности, консультации по безопасной эксплуатации печей и газовых баллонов. На сегодня в области сотрудники ДЧС посетили 78 тысяч домов, выявили 17 тысяч нарушений, три тысячи из которых удалось устранить на месте. Совместно с акиматами в регионе установили более двух тысяч противопожарных датчиков.

В ходе рабочей поездки Марат Кульдиков побывал на земельном участке, выделенном под строительство нового пожарного депо. Он находится в одном из быстро развивающихся районов областного центра, где ежегодно возводится большое количество домов, в том числе многоэтажных, и других объектов. Поэтому депо будет оснащено необходимым оборудованием и техникой и обеспечит безопасность порядка 34 тысяч граждан.

Учитывая повышенный риск, с которым сопряжена работа спасателей, резонным был вопрос оплаты труда работников в сфере ЧС.

– В настоящее время человек, поступающий на работу в ряды спасателей, получает порядка 180 тысяч тенге, – пояснил Марат Кульдиков. – Последующий рост заработной платы зависит от стажа, количества отработанных лет. После 15 лет работы заработная плата составляет порядка 300 тысяч тенге. Да, сейчас существует проблема отсутствия подъёмного пособия, жилищных выплат для наших сотрудников, надбавки за работу в условиях, приближённых к боевым действиям. По поручению Главы государства прорабатывается вопрос повышения заработной платы от десяти до 70 процентов в зависимости от категории для работников органов гражданской защиты, противопожарной службы.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО