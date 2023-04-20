Предельная осторожность

С 5 апреля на территории Восточно-Казахстанской области начался пожароопасный период, который продлится до ноября.

Этот период в среднем составляет около 180 дней в году. В данное время необходимо соблюдать крайнюю осторожность с разведением костров и розжигом мангалов, в также ограничить весенний сельскохозяйственный пал и следить за искроносителями на сельскохозяйственной технике. Именно эти факторы чаще всего становятся причиной степных и лесных пожаров, когда уничтожаются сотни и тысячи гектаров лесов и степей.

О готовности служб по борьбе и профилактике лесных и степных пожаров в пожароопасный период на площадке РСК ВКО рассказал главный специалист Департамента по ЧС ВКО Медет Мукашев.

По его словам, в регионе лесостепная зона составляет 2,9 млн га, из которых сплошным лесом покрыто 1,6 млн га. С начала пожароопасного периода лесных и степных пожаров на территории области зафиксировано не было. Лишь в Зайсанском районе произошло возгорание травяного покрова в открытой степи на площади 15 га.

Однако уроки 2022 года не прошли даром. Напомним, что по итогам прошлого года на территории ВКО произошло 76 крупных и средних лесных пожаров, что на 61% больше, чем в 2021 году. Огнём было уничтожено около 15,7 тыс. га площадей лесного массива, что в 69 раз больше, чем площади, пострадавшие от пожаров в 2021 году. Самые крупные произошли на территории Курчумского, Катон-Карагайского районов и района

Алтай.

По словам Медета Мукашева, ещё до начала пожароопасного периода подразделения ДЧС ВКО совместно с местными исполнительными органами в городах и районах области разработали план профилактических мероприятий по борьбе с лесными и степными пожарами и возгораниями. Кроме того, пожарные области будут регулярно получать оперативную информацию космического мониторинга на наличие термоточек на территории региона. Также ведётся профилактическая работа с населением, проводятся рейды мобильных групп, в состав которых входят представители акиматов, полиции и гражданской защиты.

– На текущий момент в Департаменте по ЧС ВКО насчитывается 1411 человек личного состава и 250 единиц техники, из которых 132 – пожарные автомобили основного назначения. Кроме того, для своевременного реагирования на возгорания и пожары там, где нет противопожарных подразделений, местные исполнительные органы организовали работу 41 пожарного поста и 114 добровольных противопожарных формирований, в которых 950 добровольцев, 28 единиц пожарной и 145 единиц вспомогательной техники, – проинформировал Медет Мукашев.

Отметим, что до 70% всех природных пожаров происходят по вине человека – это неосторожное обращение с огнём, сельскохозяйственные палы, искроносители сельхозтехники, а также традиционные весенние костры на дачах, шашлыки. Оставляя без присмотра костры, мангалы и барбекю, можно упустить момент возгорания сухой травы, которой весной достаточно много, что приведёт к печальным последствиям.

В заключение Медет Мукашев напомнил, что за нарушения пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по целому ряду статей Кодекса об административных правонарушениях РК, по которым можно не только получить предупреждение, но и крупные административные штрафы от 5 до 20 МРП. А если речь идёт о нанесении ущерба в особо крупных размерах, то административный штраф может достигать размера двух тысяч МРП либо быть заменён на исправительные работы или даже ограничение свободы сроком до двух лет.

Екатерина Гуляева

Фото ДЧС ВКО