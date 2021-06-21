Праздник для души

Дворцу культуры города Риддера исполнилось 60 лет.

Как рассказали в акимате моногорода, в 1955 году Лениногорский полиметаллический комбинат по проекту архитектора В. Черняева начал строительство Дворца культуры. 10 июня 1961 года объект был сдан в эксплуатацию.

Большая заслуга во внутреннем оформлении Дворца принадлежит заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Н. Цивчинскому, являющемуся автором картин, украшающих фойе и залы этого здания. Картины в кафе выполнены членом Союза художников СССР Н. П. Долбилкиным. Все лепные работы выполнялись под руководством лениногорского скульптора и модельщика М. Кайманакова.

По рассказам местных жителей, здесь работало множество коллективов – балетная студия, детский и взрослый духовые оркестры. Были созданы эстрадный и симфонический оркестры. С 1961 года во Дворце проводились все городские собрания. Работали хоровые и танцевальные коллективы. Большим спросом у горожан пользовались кинозал, бильярдный и шахматный залы. Народный театр ставил всевозможные пьесы. Проводились городские смотры художественной самодеятельности. На сцене Дворца культуры чествовали передовиков производства. Здесь же выступал клуб авторской песни «Беловодье».

– Дворец культуры был и остаётся центром притяжения всех горожан, – отметили представители отдела внутренней политики Риддера. – Человеку, особенно после трудовых будней, всегда хочется праздника. И этот праздник он может найти во Дворце культуры. Здесь созданы все условия, чтобы каждый ребёнок и взрослый могли отдохнуть, найти занятие по душе и с пользой для себя провести свободное время.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Риддер