Накануне Дня Республики коллектив Дома дружбы – центра общественного согласия провёл тематический опрос среди жителей областного центра.

Вопросы о национальном празднике задавали молодёжи и представителям старшего поколения прямо на улицах города.

– День Республики – важный праздник, когда мы отдаём дань уважения родной стране, вспоминая значимые страницы истории государства, – подчеркнул интервьюер Владислав Артамонов.

Результаты опроса устькаменогорцев показали, что они немало знают о Дне Республики. По словам жителей, этот праздник обрёл высокую ценность для каждого казахстанца. Также, воспользовавшись случаем, многие передавали землякам свои добрые пожелания и поздравления с национальным праздником.

– Желаю нашей республике процветания! Пусть наш многонациональный народ живёт в мире и согласии! – сказал один из участников опроса.

К слову, праздничный челлендж областной Дом дружбы принял от Западно-Казахстанской области. Выполнив условия этой акции, восточноказахстанцы передали эстафету жителям Алматы и Атырауской области.

Гульжан Естаева