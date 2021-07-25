Есть в варенье запах лета…

На днях Русский социально-культурный центр в Семее собрал умельцев и почитателей исконно русского лакомства на любимый многими праздник – День варенья. Мероприятие прошло до вхождения города в «красную» зону, с соблюдением санитарных требований.

Это интересное, развлекательное мероприятие приносит организаторам и участникам не только новые идеи, но и вдохновение. Ведь праздник вкусной еды и изделий народных промыслов известен и любим в народе с давних времён.

Шумно и весело было в этот день в Русском центре. Ведь варенье – всеми любимое лакомство. Гости праздника узнали историю возникновения варенья и его сортов, которых великое множество. Варенье делают из свежих ягод, перекрученных с сахаром, мёдом, с добавлением мяты, душицы, мелиссы. Не менее ароматно и варёное лакомство из ягод и фруктов, лепестков роз, одуванчиков, сосновых шишек. Всего не перечесть!

Конечно, сварить собственное варенье из свежих ягод, собранных на огородах и дачах, в условиях пандемии могли не все. А вот украсить баночки под варенье – это вполне по силам и при ограничительных мерах.

Мастерицы Русского центра знают толк в декоративном искусстве. Недаром они посещают женский клуб «Надежда», где регулярно проходят занятия с признанными мастерами и ремесленниками Семея. А потому заранее запаслись природным материалом, пряжей, яркими лентами и лоскутами ткани, цветами. Ну и, конечно, принесли с собой заветные баночки с вареньем. Дегустаторы признали особенно вкусным клубничное варенье с кедровыми орешками, которое приготовила председатель Русского социально-культурного центра Антонина Клиновицкая, тыквенное – в исполнении Рамили Кетбиевой, вишневое с мёдом – Нины Бурнышевой и облепиховое – Любови Служаевой.

Не забыли к праздничному столу насобирать и свежих ягод. Для декора и угощения. А когда всё было приготовлено, приступили к самому захватывающему – творчеству. Тут уж фантазия разгулялась. Аккуратные баночки украшали цветами и травами, ягодами и лентами. А из лоскутков и лент сделали русских обрядовых куколок. Получилось ярко, весело, красиво и … вкусно!

Надо ли говорить, что рецепты представленного на дегустацию варенья каждая мастерица записала в свой кулинарный блокнотик. Да и организаторы праздника позаботились заранее, приготовив специальную шкатулочку кулинарных рецептов, где каждый нашёл для себя что-то интересное и полезное.

А когда работа была завершена, мастерицы устроили праздничное чаепитие. Чай-то был тоже непростой,на травах и ягодных листьях. Специально заготовленные листья земляники и чабреца запарили в чайнике, заботливо укутав его роскошной чайной бабой. Чай пили с вареньем, булочками, баранками да печеньицем сахарным.

– Празднование Дня варенья объединяет людей многих национальностей. Ведь это сладкое лакомство любят практически все взрослые и дети! Добрый праздник позволяет найти единомышленников и сплачивает людей, дарит дружбу и отличное настроение! – считает Антонина Клиновицкая.

Софья Соболевская

Фото Русского социально-культурного центра

Семей