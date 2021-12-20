Путь мира и согласия

Ассамблея народа Казахстана – уникальный институт, созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Уже четверть века АНК выполняет свою главную задачу – обеспечивает общественно-политическую стабильность в республике, повышает эффективность взаимодействия государственных структур и гражданских институтов в сфере межэтнических отношений, а также продолжает совершенствовать уникальную модель общества, сформировавшуюся в независимом Казахстане.

В первые годы суверенитета республики в стране происходили очень сложные процессы, связанные с духовной жизнью общества, его социальным благополучием, возрождением национального самосознания. Многие зарубежные эксперты считали, что у страны, в которой проживают представители более 130 национальностей, не может быть успешного будущего. Однако Первый Президент Казахстана смог превратить этот минус в огромный плюс. Для того чтобы сохранить дружбу народов, мирное небо над головой, Елбасы высказал мысль о необходимости создания Ассамблеи народа Казахстана. Идею создания АНК Нурсултан Назарбаев озвучил в 1992 году на Форуме народа Казахстана, посвящённом первой годовщине независимости страны. Новый уникальный институт в области национальной политики появился в 1995 году.

– История Ассамблеи народа Казахстана – это история нашей стабильности. Мы должны её беречь! О ней мы должны помнить всегда! Ею дорожить! Это самое главное для народной памяти, для дружбы и взаимопонимания людей, для наших детей и внуков! Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние – дружбу народов. И мы не вправе растрачивать это богатство, – рассуждал Елбасы о главной задаче АНК.

В первые годы своей практической деятельности Ассамблея стремилась к снятию обеспокоенности людей за своё будущее, напряжённости в межэтнических отношениях, разъясняла позитивный процесс языкового строительства в нашей стране и зарекомендовала себя активным участником процессов демократизации в обществе.

За четверть века в рамках деятельности АНК были открыты и действуют Дома дружбы во всех регионах страны. Первый из них, в Восточном Казахстане, начал свою работу в 1992 году. Его торжественно открыл Нурсултан Назарбаев. С тех пор в регионе работают 13 Домов дружбы, которые консолидируют больше 120 этнокультурных объединений.

– Многие этнокультурные объединения были созданы при открытии областного Дома дружбы, в частности чеченский, татарский, еврейский, армянский, русский центры. В следующем году мы отпразднуем 30-летний юбилей, – рассказывает заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – Сегодня Казахстан является процветающей страной, представители разных этносов вносят огромный вклад в развитие всех отраслей экономики и продолжают трудиться на благо республики.

Все 13 Домов дружбы в Восточном Казахстане работают над укреплением казахстанской идентичности, усилением роли этнокультурных объединений в решении насущных вопросов населения. Здесь же возрождают традиции и обычаи этносов, проживающих на территории области. Созданные условия позволяют их представителям выучить родной язык, познакомить восточноказахстанцев со своей культурой.

По мнению Равиля Юнусова, Ассамблея народа Казахстана идёт в ногу со временем, ведь ежегодно в работе уникального института появляются новые направления. Например, Ассамблея стала медиатором в сфере межэтнических отношений.

– Для нашего государства сохранение межэтнического мира – приоритет, базовое основание нормального взаимодействия простых граждан, не говоря уже о социальном, экономическом, политическом развитии. Межэтнические противоречия – тонкая материя, которая, будучи вынесенной на публичное обсуждение, может иметь широкий резонанс. Медиация же помогает внесудебно дружественно урегулировать конфликт, достигнув взаимоприемлемого итога, – отмечает Равиль Юнусов.

В Восточном Казахстане кабинеты медиации в Домах дружбы открываются с 2015 года. При этом регион первым на территории республики создал кабинет виртуальной медиации на базе сайта областного Дома дружбы.

– Важно, что о теме конфликта знают только три стороны – участвующие и медиатор, который помогает урегулировать конкретную ситуацию и сохранить дальнейшие отношения между всеми участниками. Медиация носит конфиденциальный характер, потому незаметна широкой общественности. Но в год мы регистрируем более тысячи обращений, они же успешно решаются, – рассказал заместитель директора областного Дома дружбы.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана помогла решить многие задачи во внутренних межэтнических отношениях и во внешней политике республики. Так, во Дворце мира и согласия за круглым столом встретились мусульмане и иудеи, православные и католики, буддисты и кришнаиты. К слову, идея строительства в молодой столице дворца в виде пирамиды, который бы олицетворял стремление независимого государства к дальнейшему развитию диалога во имя мира, принадлежит Первому Президенту страны – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Стимулом послужил первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проходивший в Астане (ныне Нур-Султан) в 2003 году.

Немаловажную роль играла Ассамблея в подписании Астанинской декларации доверия и единства, принятой на Саммите ОБСЕ, проведении знаковых культурных и социальных мероприятий.

Помимо этого, Елбасы поставил задачу по развитию волонтёрства в стране и привлечению к этому активной молодёжи. Ассамблея народа Казахстана развивает волонтёрство в четырёх направлениях – социальном, образовательном, спортивном и медиативном.

Волонтёры АНК ВКО в рамках этих направлений постоянно реализовывают ряд различных проектов. С первых дней пандемии волонтёрское движение при Ассамблее в ВКО работало в усиленном режиме. Молодые люди оказывали гуманитарную помощь участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, одиноко проживающим, инвалидам, малообеспеченным семьям. В рамках акции «Біз біргеміз» они помогли более 21 тысячи человек на общую сумму свыше 38 млн тенге.

Добровольцы постоянно участвуют в благотворительных акциях, закупают продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных семей. Ко Дню благодарности АНК ВКО провела марафон «30 добрых дел». Помощь получили более двух тысяч человек на сумму свыше 171 млн тенге.

Волонтёры не остались в стороне, когда в Риддере произошёл лесной пожар, уничтоживший жилые дома. Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области инициировала благотворительную акцию #bizbirgemizRidder, целью которой было незамедлительное оказание помощи пострадавшим. Благодаря общим усилиям удалось собрать более 880 тысяч тенге и около тонны вещей и продовольствия.

Помимо этого, активисты постоянно участвуют в экологических акциях, очистке прибрежных территорий от мусора.

– В Ассамблее народа Казахстана работа с молодёжью отличается высокой активностью и разнообразием методов. В этом году молодёжное движение АНК регистрируется юридически. Это даёт толчок и стимул для молодёжи. Ведь они могут участвовать в государственных социальных заказах через молодёжные крылья Ассамблеи. Так представители разных этносов будут работать в единой команде, реализовывать проекты, необходимые для жизни всех регионов, – подчеркнул Равиль Юнусов.

Именно так Ассамблея народа Казахстана регулярно подтверждает свою значимость и востребованность, представляя собой принципиально новый институт гражданского общества, не имеющий аналогов в мире.

Дарья Антон

Фото из открытых источников