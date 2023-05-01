Фактор согласия и идентичности

Делегация из Восточного Казахстана приняла участие в ХХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Пленарное заседание, дискуссии, круглые столы и обсуждения важных вопросов, касающихся этнополитики, – это далеко не полный список мероприятий, которые прошли 26–27 апреля в Астане.

Как отметили восточноказахстанские делегаты, в числе которых были представители этнокультурных объединений, молодёжных организаций и общественных институтов, двухдневный формат сессии дал возможность всем её участникам не только обменяться мнениями, но и больше узнать о сегодняшней ситуации и курсе этнополитики.

Сессия под девизом «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие» проходила два дня, в первый – состоялись панельные дискуссии, в которых приняли участие более тысячи человек.

Серию дискуссий открыла заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева. Она отметила, что с прошлого года изменён формат проведения сессии, и первый день встречи посвящается обсуждению путей совершенствования работы АНК, её общественных структур – этнокультурных объединений, советов матерей, советов аксакалов, молодёжного крыла «Ассамблея жастары», ассоциации предпринимателей и других.

– Прошлый год был годом реформ, и в их успешной реализации все институты Ассамблеи по сей день вносят свой вклад, а именно в сохранение и укрепление внутриполитической стабильности и единства, – акцентировала Аида Балаева. – Наша цель одна – это сохранение независимости нашей страны. Независимость нашей страны – это ценность всех казахстанцев.

Делегаты из Восточного Казахстана единодушно сошлись во мнении, что ХХХII сессия АНК в очередной раз обозначила своим главным вектором популяризацию общенациональных ценностей, сохранение межэтнического согласия и поддержку нового курса политических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом

Токаевым.

Во второй день сессии на пленарном заседании Глава государства обозначил направления и приоритеты государственной этнополитики нового Справедливого Казахстана.

– Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время, прошедшее после XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, в стране произошли кардинальные перемены. В частности, осуществлена трансформация политической системы, создана новая, более демократическая модель государственного устройства. В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено ассамблее.

Президент подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана успешно воплощает в жизнь принципы сосуществования и взаимодействия различных культур.

– Я знаю, что вчера в рамках сессии состоялось обсуждение ряда конкретных вопросов. Было отмечено, что в этнополитике должны учитываться глобальные и региональные процессы. Это очень актуальное предложение. Иными словами, вопросы межэтнических отношений должны регулироваться с учётом требований времени. Эта работа должна осуществляться в русле проходящих масштабных реформ. Формальный подход здесь недопустим, межэтническая политика нуждается в особом внимании и постоянном совершенствовании. Важно помнить: ни одна из стратегических задач государства, по сути, не может быть выполнена без реализации фундаментальной, я бы даже сказал, сакральной задачи укрепления гражданского единства, общенациональной идентичности и этносоциальной целостности страны, – сказал Глава государства.

Президент Республики Казахстан обозначил ряд приоритетов, на которых предстоит сосредоточиться в дальнейшей работе.

В завершение своего выступления на пленарном заседании Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан всегда будет проводить стабильную и взвешенную политику по поддержанию межэтнического согласия и единства.

– На наших глазах рождается Справедливый Казахстан, и каждому из нас нужно уверенно смотреть вперёд, а не оглядываться назад, находясь в плену различных страхов, стереотипов и предрассудков. Судьбы всех граждан нашей страны невидимыми нитями вплетены в ткань нашего общенационального единства. Казахстан – это большая сплочённая нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия, – подчеркнул Глава государства.

Дарья Штейн

Аssembly.kz