Право на труд 

Десять представителей от Восточного Казахстана приняли участие в XXVI съезде Федерации профсоюзов РК.

Федерация профсоюзов РК объединяет более 1,7 миллиона работников в отраслевых профессиональных, территориальных и первичных организациях. На съезде подведены итоги деятельности федерации за пять лет и определены приоритетные направления работы на ближайшие годы.

Впервые съезд проходил в онлайн-режиме, в нем приняли участие более 150 делегатов, в том числе десять – от Восточно-Казахстанской области, представляющих различные отрасли страны, а также социальные партнеры, руководители политических партий, представители зарубежных профсоюзных и международных организаций.

– Федерация профсоюзов должна стать главным инициатором в решении трудовых конфликтов. Только систематически реализуя права трудящихся, можно преодолеть скепсис и недоверие социальных рабочих. Важно улучшать потенциал в части профилактики трудовых споров, особенно на крупных предприятиях, – отметил в приветственном слове к делегатам первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев. – Необходимо провести чёткое разграничение функций в рамках двусторонней комиссии по социальному партнерству и обеспечить постоянный контроль в исполнении. Это позволит сформировать алгоритм взаимодействия федерации с профильными министерствами и акиматами по совместной работе медиации работников. Нужны современные, доступные, информационные коммуникации между профсоюзами на всех уровнях.

На главном профсоюзном форуме страны определили векторы направлений и развития всего движения в условиях восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией, а также усиление социальной защиты работников и обеспечения достойных условий для труда.

– Одна из основных и важных задач сейчас – правильно расставить приоритеты и векторы профсоюзного движения в посткризисный период, в условиях после пандемии, – отметила делегат от Восточно-Казахстанской области, председатель ВКО филиала общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» Сауле Самарханова. – Также нельзя забывать и об основной задаче профсоюзных объединений – защита прав работников и обеспечение достойного уровня труда для них.

На XXVI съезде федерации делегаты обсудили такие вопросы, как роль профсоюзов в условиях развития страны, политика в сфере оплаты труда, обеспечение надежной защиты социально-экономических и трудовых прав, а также интересов работников, содействие в обеспечении занятости населения и борьбе с безработицей.

– Профсоюзы Казахстана – хороший участник и партнер Правительства в достижении социальной стабильности. Мы знаем, где действует эта организация, там есть эффективная система коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями. Результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда и отдыха, – отметил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. – В сложный период в стране Федерация профсоюзов активно осуществляет своё главное предназначение – защиту трудовых прав и интересов работников, оказывает материальную и консультационную помощь, в том числе и представителям социально уязвимых категорий населения.

Министр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов подчеркнул ключевую роль федерации в защите законных прав и интересов трудящихся. Он отметил, что организация пользуется высоким уровнем доверия работников и общества.

Председатель Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин выделил приоритетные задачи организации на предстоящий период: увеличение размера минимальной оплаты труда; законодательное закрепление индексации заработной платы; замена базовых должностных окладов работников бюджетной сферы на минимальную зарплату и пересмотр потребительской корзины.

Делегаты согласились, что в меняющемся современном обществе необходимо обновляться и профсоюзам, целенаправленно осуществлять модернизацию и реформирование своей деятельности. Прозвучали предложения по дальнейшей модернизации Федерации профсоюзов РК, использованию потенциала профсоюзов в интересах работников, обеспечении надежной защиты социально-экономических и трудовых прав и законных интересов работников (на основе коллективных договоров), безопасности и охраны труда, интересов работников на безопасные условия труда на рабочем месте и сохранение их здоровья. Важному обсуждению подверглась дальнейшая популяризация профсоюзов среди трудящихся (особенно среди молодежи), а также помощь трудящимся в спорных ситуациях на работе.

Делегаты сошлись во мнении, что необходим особый акцент на подходах к решению проблем в отношениях между работодателями и сотрудниками. Ведь одним из самых частых вопросов всё ещё остаются споры, связанные с размером и увеличением заработной платы. Было подчёркнуто, что этот важный вопрос нужно обсуждать совместно с профактивом – такой подход поможет в соблюдении всех прав сотрудников.

Участники XXVI съезда федерации отметили, что Послание Главы государства тесно переплетается с деятельностью профсоюзов, а многие из озвученных Президентом акцентов государственной политики – с ярко выраженной социальной направленностью. А один из главных курсов развития страны – решение социальных проблем, поддержка малого и среднего бизнеса, увеличение производственного потенциала страны и, как следствие, повышение благосостояния и конкурентоспособности людей.

Дамир Омаров