Лучшая «первичка»

Первое место в области и третье в республике заняла первичная профсоюзная организация из Глубоковского района.

Победителем областного этапа конкурса стала «первичка» КГУ «Комплекс «Верх-Берёзовская начальная школа-детский сад», продолжившая борьбу в республиканском туре.

По словам директора учебного учреждения Елены Егоровой, в школьной профсоюзной организации состоят почти все работники школы. И это – заслуга его председателя Циури Меканцишвили, настоящего лидера, действующего в интересах людей.

– Результат нашей работы напрямую зависит от альянса с вышестоящей профсоюзной организацией, – отмечает Циури Гивиевна. – В любых вопросах на помощь нам приходит председатель районного профсоюза работников образования Айгуль Мусина.

Благодаря этому сотрудничеству «первичка» смогла войти в число призёров в республиканском конкурсе, заняв почётное третье место. Награждение победителей проходило в Туркестане.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковской РОПРО

Глубоковский район