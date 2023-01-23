Свыше тридцати новых первичных профсоюзных организаций было создано в прошлом году в Восточно-Казахстанской области.

В регионе состоялось заседание Координационного совета Профсоюзного центра ВКО, на котором подвели итоги 2022 года, обсудили достигнутые результаты деятельности профобъединений, а также наметили планы на предстоящий год.

Открыл заседание глава территориального объединения профсоюзов ВКО Темирбек Касымжанов. Он отметил, что за 2022 год в рамках республиканской акции «Как живёшь, первичка?» провели 23 встречи с трудовыми коллективами области, на которых поднимались более 20 проблемных вопросов, 18 из них разрешились в течение года.

– Позитивным моментом ушедшего года стало создание 32 новых первичных профсоюзных организаций с численностью около двух тысяч членов, – сообщил Темирбек Касымжанов. – В соответствии с анализом исполнения норм Соглашения о социальном партнёрстве 1 204 организации из 1 481 внесли дополнения и изменения в коллективные договоры. Воплотились очень многие инициативы профсоюзов области, в частности, существенно усилены меры социальной поддержки и условия оплаты труда для многих категорий работников региона. К примеру, на 138 крупных и средних предприятиях индексация заработной платы низкооплачиваемых категорий работников составила в среднем 22 процента.

Темирбек Касымжанов подчеркнул, что работа будет продолжаться и дальше. Стоит отметить, что для улучшения условий труда, снижения производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях 2023 год объявлен Федерацией профсоюзов Республики Казахстан Годом безопасности и охраны труда.

Также на заседании обсудили перспективные планы, в том числе реализацию проектов Комплексного плана основных мероприятий на 2023 год, а также планы проведения выездных встреч профсоюзов с трудовыми коллективами и медиаплан. В завершение мероприятия предложения по улучшению деятельности профсоюзных организаций высказали председатели отраслевых профобъединений области.

Александра Исаева