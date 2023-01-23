Профсоюзы

Как живёшь, первичка?

23.01.2023
690

Свыше тридцати новых первичных профсоюзных организаций было создано в прошлом году в Восточно-Казахстанской области.

В регионе состоялось заседание Координационного совета Профсоюзного центра ВКО, на котором подвели итоги 2022 года, обсудили достигнутые результаты деятельности профобъединений, а также наметили планы на предстоящий год.

Открыл заседание глава территориального объединения профсоюзов ВКО Темирбек Касымжанов. Он отметил, что за 2022 год в рамках республиканской акции «Как живёшь, первичка?» провели 23 встречи с трудовыми коллективами области, на которых поднимались более 20 проблемных вопросов, 18 из них разрешились в течение года.

– Позитивным моментом ушедшего года стало создание 32 новых первичных профсоюзных организаций с численностью около двух тысяч членов, – сообщил Темирбек Касымжанов. – В соответствии с анализом исполнения норм Соглашения о социальном партнёрстве 1 204 организации из 1 481 внесли дополнения и изменения в коллективные договоры. Воплотились очень многие инициативы профсоюзов области, в частности, существенно усилены меры социальной поддержки и условия оплаты труда для многих категорий работников региона. К примеру, на 138 крупных и средних предприятиях индексация заработной платы низкооплачиваемых категорий работников составила в среднем 22 процента.

Темирбек Касымжанов подчеркнул, что работа будет продолжаться и дальше. Стоит отметить, что для улучшения условий труда, снижения производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях 2023 год объявлен Федерацией профсоюзов Республики Казахстан Годом безопасности и охраны труда.

Также на заседании обсудили перспективные планы, в том числе реализацию проектов Комплексного плана основных мероприятий на 2023 год, а также планы проведения выездных встреч профсоюзов с трудовыми коллективами и медиаплан. В завершение мероприятия предложения по улучшению деятельности профсоюзных организаций высказали председатели отраслевых профобъединений области.

Александра Исаева

 

23.01.2023
690

Еще новости

Лучшая «первичка»

29.10.2021

За безопасный труд 

06.11.2020

Право на труд 

09.09.2020

По работе и почёт

31.08.2020
Back to top button