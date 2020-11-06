За безопасный труд 

По мнению профактива области, сейчас самое время сохранять повышенную бдительность и быть особенно ответственными, соблюдая необходимые меры предосторожности.

В ТОП «Профсоюзный центр ВКО» считают, в нынешний период работодатели должны обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы. Нужно это для того, чтобы исключить риски инфицирования сотрудников коронавирусной инфекцией. При этом и от самих трудящихся требуется соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

Помощь в проверке готовности ГКП «Өскемен Водоканал» к работе в этих условиях оказали члены первичной профсоюзной организации предприятия. Они провели специальный рейд, во время которого проинспектировали отделения предприятия.

– Одна из ключевых задач для руководителей организаций региона – забота о здоровье сотрудников, которые трудятся в это непростое время, – пояснила председатель профкома Ирина Будиловская.

По её словам, активисты из числа работников проверили наличие у сотрудников предприятия средств индивидуальной защиты, узнали, насколько регулярно проводится дезинфекция помещений и установлены ли санитайзеры для обработки рук. А главное – они убедились в сознательности и ответственном отношении работников к собственному здоровью.

В территориальном объединении профсоюзов отметили, что проведение подобных рейдов чрезвычайно важно. Ведь угроза заражения коронавирусом остаётся одним из острейших вопросов повестки дня.

Баян Аскар