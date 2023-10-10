Диалог налажен

В Восточном Казахстане созданы 1285 производственных советов по охране труда, 80 процентов из них – по инициативе профсоюзов. В них сегодня работают 1945 технических инструкторов по охране труда, которые выявили и устранили более 18 тысяч нарушений.

О том, как в ВКО происходит регулирование отношений между работниками и работодателями, состоялся разговор на торжественном собрании ко Дню профсоюзов РК, который ежегодно отмечают в Казахстане 10 октября.

– Сегодня Казахстан строит правовое социально ориентированное гражданское общество, в котором профсоюзы являются одной из важных составляющих, – отметил Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Восточно-Казахстанской области» Темирбек Касымжанов. – В системе отношений «работодатель и работник» наши профсоюзы играют регулирующую и стабилизирующую роль. Свои возможности мы реализуем через выстроенную в стране систему социального партнёрства, которая является эффективным механизмом согласования интересов трудовых отношений, а также механизмом предупреждения и разрешения трудовых споров и конфликтов.

Отмечается, что в нашей области система социальных диалогов, трудовых отношений действует достаточно эффективно. В зале присутствовали социальные партнёры, в адрес которых выражена признательность за плодотворную совместную работу.

– Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзов является содействие и контроль обеспечения безопасности и здоровых условий труда, – отметил Темирбек Касымжанов.

Докладчик сделал акцент на том, что совместно с Управлением государственной инспекции труда регулярно проводится обучение технических инспекторов. Опыт предприятий Усть-Каменогорска с их профсоюзными объединениями наглядно показывает, что если налажено взаимодействие работодателей и профсоюзов, то там есть результат – снижение травматизма и профзаболеваний. В целях эффективного разрешения социально-трудовых споров и конфликтов в досудебном порядке, в том числе по процедуре медиации, между профессиональным объединением профсоюзов и областным судом действует меморандум о взаимном сотрудничестве.

Темирбек Касымжанов поздравил всех коллег с Днём профсоюзов РК, после чего состоялась церемония награждения лучших членов профсоюзного движения ВКО, им вручены ведомственные награды – памятные медали, почётные знаки, грамоты и благодарственные письма.

Подробное интервью о деятельности профсоюзных организаций в Восточном Казахстане читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев