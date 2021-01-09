Правильные ориентиры 

Айгуль Алимхан, доцент Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, кандидат филологических наук:

– Как было отмечено в статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», 30-летие нашей независимости – важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. Действительно, осмысление прошлого и обзор тридцатилетней истории, охватившей целую эпоху, в которой чередовались трудности и радости, кризисы и развитие, – это возможность сделать уверенный шаг к совершенному будущему.

За эти годы отечественной истории произошли многие важные события – утверждены государственные символы, введена в оборот национальная валюта, принята Конституция, наряду с политическими и экономическими реформами был сделан акцент на духовной модернизации.

Как отметил Глава государства, вечная триада нашего суверенитета – наша необъятная земля, простирающаяся от Алтая до Атырау, от Алатау до Сарыарки, наш язык, впитанный с молоком матери, и наше единство, которое помогает преодолевать все трудности. Поэтому сохранение территориальной целостности, расширение сферы применения государственного языка, построение общества, где царит мир и стабильность – залог светлого будущего.

«Знание государственного языка – долг и обязанность каждого гражданина Казахстана», – полностью согласна со словами Касым-Жомарта Кемелевича. Ведь государственный язык – это важный фактор консолидации всех казахстанцев. В целом для того, чтобы человек мог владеть тем или иным языком, ему достаточно знать 3000 слов. Думаю, это многим под силу.

Исатай Исин, директор Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа:

– Глава государства Касым—Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» подчеркнул, что широкое применение казахского языка не означает какого-либо ограничения для использования других языков, особенно русского. Полностью поддерживаю это мнение, потому что мы все живём в многонациональной стране, а значит, следует с должным уважением относиться к государственному языку и другим языкам казахстанских этносов.

О высоком статусе государственного языка ещё на заре независимости говорил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев. За минувшие 30 лет появилось много школ и других учебных заведений с казахским языком обучения.

Например, в нашем колледже учатся студенты разных национальностей, поэтому ведётся преподавание на казахском, русском и английском языках, студенты осваивают азы будущей профессии в удобной для них форме.

Однако нельзя не признать тот факт, что знание государственного языка – это обязанность каждого гражданина страны. Это естественно! В некоторых европейских странах, к примеру, утверждено одновременно несколько государственных языков, и никто не удивляется, что люди с лёгкостью владеют испанским, французским, английским языками. Это не только расширяет кругозор, но и позволяет быть мобильнее и успешнее.

Добавлю, что мои дети владеют казахским и русским языками, в школе освоят ещё несколько иностранных. Это залог их будущих успехов. Я тоже постоянно совершенствую свои навыки английского языка, на котором публикуется практически четверть всей научной литературы мира. Мне это необходимо в работе.

В целом чем больше культур, традиций, языков, тем интереснее жизнь, общение. У нас разные национальности, вероисповедания, но мы все прежде всего – казахстанцы!

Берикбай Жумабаев, учитель истории Тарханской средней школы:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял несколько глобальных проблем, в частности, высказался о принадлежности территории страны и земли, унаследованной от предков. «…Вечная триада нашего суверенитета – наша необъятная земля, наш священный язык, а также процветание и единство, которые помогают нашему народу преодолевать все трудности», – подчеркнул Президент.

Поддерживаю решение о необходимости проведения просветительской работы среди казахстанцев, особенно молодых, так как в последнее время звучат провокационные мнения, ставящие под сомнение территориальную целостность нашей страны. Казахстан – единое государство!

Касым-Жомарт Токаев заверил, что казахстанская земля не передаётся иностранцам и никогда не будет продана. Это должно быть твёрдо заложено в сознании каждого гражданина.

Как историк, полностью согласен, что «…наш народ жил во времена Казахского ханства и далее в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, во времена гуннов и саков. Таким образом, корни нашей национальной истории лежат в глубокой древности. Но историей должны заниматься историки, а не политики».

Анара Кусаинова, педагог:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего») охватил все периоды становления Казахстана.

Глава государства разделил 30 лет независимости страны на три десятилетия: период закладки фундамента нового Казахстана, этап расширения горизонтов государственности и время, когда наша республика выросла и стала амбициозной страной.

Современный Казахстан – независимое демократическое государство со стабильной экономикой и выдающимися планами на будущее. Глава государства особо подчеркнул, что всё это фундаментальная заслуга и результат выверенной последовательной политики Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также каждодневного кропотливого труда всех соотечественников.

Мне, как педагогу, отрадно, что отдельное внимание в своей статье Касым-Жомарт Токаев уделил поддержке талантливой молодёжи. Президент предложил учредить грант «Поколение независимости». Ведь за всё время в Казахстане выросло множество одарённых молодых людей, которые ежедневно прославляют нашу родину и покоряют мир своими талантами.

Фото из открытых источников