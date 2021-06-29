Правила меняет «Дельта»

Выявленный в Казахстане «Дельта»-штамм коронавируса, более агрессивный и динамичный, распространяется в два раза быстрее, чем другие мутации.

Ситуация в Индии и России тому подтверждение, где ежесуточно регистрируются более 50 тысяч и 17 тысяч случаев заболевания соответственно, что вызывает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения.

– К сожалению, каждый день мы фиксируем летальные случаи от коронавируса. Часть из них можно было бы предотвратить, если бы своевременно была сделана прививка. Каждому непривитому казахстанцу нужно обезопаситься и поскорее привиться! Все используемые вакцины в Казахстане эффективны, а самое главное – безопасны! Также частью нашей жизни должно стать ношение масок и соблюдение социальной дистанции, – заявил в ходе брифинга в СЦК заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он напомнил, что согласно статье 29 Конституции страны Правительство обязано обеспечить безопасность здоровья своих граждан.

– В новом постановлении главного государственного санитарного врача РК прописано, что на любой коллектив более 20 человек будет распространяться требование об обязательном проведении вакцинации, если нет медицинских противопоказаний, или проведении ПЦР-теста каждые семь дней, – сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

Она уточнила, что за нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных нарушениях РК.

Для физических лиц штраф составит 5 МРП, но если работодатель не будет выполнять эти требования, то он также может быть привлечён к административной ответственности.

Каждый работодатель должен определить у себя регламент – как он будет выполнять требования постановления главного государственного санитарного врача.

– Эти меры, которые мы приняли, касаются не всех граждан. Это касается только сферы услуг, тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством наших граждан. Именно эта категория людей может представлять серьёзную опасность в отношении наших граждан, которые будут приходить за услугами. В первую очередь, это касается малого и среднего бизнеса, – уточнил вице-премьер.

По решению Минздрава, переболевшие COVID-19 входят в категорию, на которую не распространяется требование о наличии предоставления ПЦР-теста, и срок с момента выздоровления не должен быть больше трёх месяцев.

– Есть факты повторного заболевания после трёх месяцев с момента выздоровления, поэтому в клинический протокол введено понятие «повторный случай» – это случай, который зарегистрирован через 3 месяца после перенесённого заболевания. Такие случаи есть, поэтому мы обозначенные ранее 6 месяцев изменили на 3 месяца. В принципе, нет противопоказаний для вакцинации переболевших. Ранее ограничения были введены по причине недостаточного количества вакцин в мире и предпочтение отдавалось тем, кто не болел, учитывая, что у переболевших есть защита хоть на какой-то короткий период времени, – отметила Айжан Есмагамбетова.

Что касается тестирования на антитела, то на сегодня нет доподлинных научно подтверждённых и обоснованных данных о том, какой титр антител является защитным.

Ералы Тугжанов также прокомментировал выявленные факты попыток подделать паспорта вакцинации.

– Ими занимаются соответствующие правоохранительные органы. Поэтому будут приняты самые жесточайшие меры в отношении тех людей, которые пытаются подделать паспорта вакцинации. Это один из самых серьёзных вопросов, который сегодня находится под жёстким контролем Правительства и правоохранительных органов, – сказал он.

В период с 10 по 21 июня на объектах, участвующих в проекте Ashyq, зарегистрировано 570 лиц с «красным» и 879 с «жёлтым» статусами. Девять человек уже привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. В отношении остальных нарушителей с «красным» статусом органами СЭС ведётся работа по возбуждению дел об административном правонарушении.

Напомним, 10 июня вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие обязательный режим изоляции для больных КВИ и контактных с ними лиц. За неисполнение установленных требований предусмотрен штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан