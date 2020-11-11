Позитив с ароматом кофе 

Переступив порог квартиры Оксаны Серенковой, сразу начинаешь улавливать шоколадно-ореховый аромат кофе, пряный – ванили и корицы. Кажется, будто оказался в уютной европейской кофейне, где тебя непременно угостят этим вкусным напитком.

Как рассказывает Оксана, к творчеству её привело то, что она вышла замуж за… военного. Меняя один военный городок за другим, не успев освоиться, она решила, что нужно заняться тем делом, которое будет с тобой всегда. В одном из гарнизонов по соседству жила художник, с которой девушка сразу же подружилась. Соседка и подтолкнула её к занятию рукоделием. Сначала Оксана пробовала лепить из теста, затем занималась декупажем и росписью.

– Потом случайно увидела цветы из фоамирана, – рассказала она. – У нас это направление только начинало развиваться. Попробовала, было очень интересно, как материал меняет свою форму под воздействием тепла, его можно скрутить, смять, придать любую форму, сделать цветок, который не боится воды и долго может радовать своей красотой.

Однажды на просторах Интернета мастерица нашла материалы, посвящённые созданию кофейных игрушек или, как их ещё называют, кофейных позитивов. Действительно, при одном взгляде на такую игрушку на лице сразу же появляется добрая улыбка, а в душе – умиротворение. История кофеюшек довольна проста. Однажды женщина – работница кофейной фабрики – сшила для своей дочери куклу из ненужных вещей. Получилось так, что кукла, забытая маленькой хозяйкой, долгое время пролежала на чердаке фабрики. За это время она пропиталась ароматами кофе, ванили, корицы и других специй. Прошло много времени, и её нашла другая девочка, которая, повзрослев, стала шить таких же кукол.

– С кофейными игрушками познакомилась в преддверии года лошади, – рассказала Оксана. – Поэтому первой была лошадка. Так как я любитель кофе, а аромат от игрушки такой, что просто невероятно, это занятие меня увлекло и не отпускает до сих пор.

Технология изготовления кофеюшек, на первый взгляд, очень проста: делаешь заготовку из материала – мастерица использует бязь, затем покрываешь её раствором кофе с добавлением специй, которые нравятся, и запекаешь в духовке. Но это ещё полдела, дальше начинается самое интересное – обычному отрезку ткани придаётся облик.

– Здесь открывается простор для фантазии, – отметила Оксана, – можно нарисовать любую мордочку: зайчика, котика, мишки и других животных либо разукрасить, либо сделать смешную надпись. Отсюда, кстати, и название – позитивы.

Ещё одним подтверждением такого названия служит тот факт, что аромат кофе, ванили, корицы и других специй дарит энергию, повышает общий тонус, а самое главное – стимулирует выработку серотонина, или гормона радости и счастья. При достаточном количестве серотонина человек находится в душевном равновесии и готов к умственной нагрузке. Гормон увеличивает концентрацию внимания, укрепляет память и прогоняет хандру. Вот и получается, что Оксана Серенкова не просто дарит людям позитив своим творчеством, но и приносит пользу для здоровья.

Татьяна Кравченко