Пою тебя, мой Казахстан!

В Молодёжном ресурсном центре Жарминского района прошёл конкурс песен «Тұғырыбиік Тәуелсізелім», посвящённый Дню Республики.

На суд жюри своё мастерство представили сольные исполнители в возрасте от 14 до 29 лет.

Как отметили организаторы, целью конкурса является пропаганда патриотических песен и их популяризация среди населения. Подобные мероприятия, по их словам, прививают молодёжи любовь к Родине, воспитывают их в национальном духе.

На конкурсной площадке звучали давно любимые и известные произведения о Казахстане. Вокалисты, принявшие участие в конкурсе, поражали высочайшим уровнем исполнительского мастерства.

В итоге по решению жюри первое место занял М. Аликеев из Кызылагашского сельского округа, второе – Д. Толеутай из Белтерекского с/о, третье место завоевала М. Солтангазина из Карасуского сельского округа.

Другие участники конкурса награждены поощрительными призами и дипломами.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район