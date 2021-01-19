Повысят градус

Ударившие в самом начале года морозы ещё раз проверили на прочность систему теплоснабжения Семея.

Низкая температура в квартирах и жилых домах заставила горожан мёрзнуть в период наступивших холодов. Многочисленные жалобы семейчан на некачественную подачу тепла не остались без внимания.

По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова создана рабочая группа, которой поручено в течение недели обследовать проблемные объекты ГКП «Теплокоммунэнерго», разобраться в причинах создавшейся ситуации, произвести расчёты и дать своё заключение.

В состав рабочей группы вошли представители комитета атомно-энергетического надзора, антимонопольного департамента, управления энергетики и ЖКХ, работники коммунальных предприятий.

Ранее руководитель городского отдела ЖКХ Амантай Утельбаев сказал, что основная проблема холодных квартир в том, что многие многоэтажные дома не сдали паспорта готовности в срок, как следствие, велики теплопотери, а теплоизоляция домов оставляет желать лучшего.

Заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов вместе с акимом города Ермаком Салимовым ознакомились с работой ТЭЦ-1, котельных «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35 квартал» и тепловых сетей, на работу которых поступало наибольшее количество жалоб от жителей города.

Как было отмечено, в целом оборудование работает в штатном режиме, никаких неисправностей нет. Для завершения отопительного сезона 2020–2021 гг. установлены два теплообменника на котельной «Габбасова». Это позволит увеличить температуру сетевой воды на 5-6 градусов Цельсия или увеличить располагаемую мощность на 7,5 Гкал/час.

На котельной «103-103А» будет заменён теплообменник, а также введён в работу котёл ст. №1. На котельной «103-103А» завершат ремонт котла ст. №3 (103). Также производится замена питательного насоса на ТЭЦ-1 с запуском турбогенератора. С 14 января начаты работы по балансировке распределения мощностей по абонентам согласно техническим условиям.

Дополнительно будет составлен перечень первоочередных мероприятий на ремонтную кампанию 2021 года для стабильного прохождения отопительного сезона 2021–2022 гг. с условием обеспечения максимальной мощности на указанных четырёх котельных с составлением предварительных расчётов.

– Вы сами хорошо знаете – по линии Правительства в своё время здесь были выделены большие средства на ремонт котельных ТЭЦ-1, также на ремонт РК-1. Эти работы были выполнены, и соответственно сейчас оборудование работает в штатном режиме. Тем не менее, есть определённо проблемы по отоплению домов. С чем это связано? Мы должны расчётным путём все это определить – специалисты работают. Вообще в целом, в перспективе предусматривается использование профицита тепловой энергии левого берега на правый берег, потому что нас беспокоит нехватка тепловой энергии и это недопустимо. Будем разбираться, – подчеркнул Бакытжан Байахметов.

Профицит мощности в объёме 250 Гкал/час планируется направить на ликвидацию имеющегося дефицита в зоне указанных котельных.

Пока же специалисты анализируют ситуацию и готовят предложения по её исправлению. По завершении работы комиссии они будут представлены на рассмотрение главе региона.

Флора Левина

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Семей