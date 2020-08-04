Повышен спрос

В аптеках ВКО возник дефицит градусников.

К такому выводу пришли сотрудники проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» при

региональном Департаменте антикоррупционной службы в ходе очередного мониторинга аптечных сетей.

По словам менеджера проектного офиса Д. Кенжегазина, дефицита лекарств нет, хотя можно наблюдать нехватку градусников в аптеках.

– Мы продолжим мониторинг аптек и в августе, – сообщил он. – Жаропонижающие средства и противовирусные препараты на аптечных стеллажах есть. При этом наблюдается недостаток градусников. Но ответственные представители аптечного склада заверили нас, что они поступят в ближайшее время.

Представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» напоминают, что, если вы столкнулись с фактами завышения цен на лекарственные средства, просим позвонить на единый номер кол-центра Антикоррупционной службы 1424 или сообщить в Республиканский проектный офис «Адалдық алаңы» на WhatsApp-номер +7-702-000-24-94 , + 7-778-474-69-35 (проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы»).

Марк Касымов