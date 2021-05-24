На общественном контроле

Делегация из областного центра посетила Аягозский район.

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт провела встречу с активом Аягозского района.

Она разъяснила нововведения, внесённые в Кодекс РК «Об административных правонарушениях», которые позволят Агентству по противодействию коррупции получить в своё распоряжение весь спектр необходимых антикоррупционных инструментов.

В мероприятии посредством ZOOM приняли участие представители акимата района, правоохранительных органов, руководители учреждений, работники сферы образования, здравоохранения, государственные служащие и акимы административно-территориальных единиц.

В ходе совещания разъяснены административные нормы, цели и задачи проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», показаны социальные ролики о коррупции.

Гости ознакомились с работой «Открытого акимата». Кроме того, совместно с Восточно-Казахстанским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» был проведён общественный контроль за работами по реконструкции автомобильных дорог республиканского значения Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. Также совместно с отделом строительства – контроль качества построенных домов по программе «Одноэтажный Восток» в Аягозском районе.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников

Аягозский район