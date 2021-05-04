В селе Дайыр Зайсанского района запустят «Открытый акимат».

Руководитель проектного офиса «Шығыс — адалдық алаңы» Маржан Бахыткызы с рабочей поездкой посетила Зайсанский район.

Основная цель её визита — разъяснение нововведений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях».

На совещании с участием акима Зайсанского района Серика Зайнулдина, руководящего состава акимата района, руководителей правоохранительных органов, самостоятельных ведомств были разъяснены административные нормы, цели и задачи проектного офиса «Шығыс — адалдық алаңы», показаны социальные ролики о борьбе с коррупцией.

Делегация из областного центра ознакомилась с работой фронт-офиса «Открытый акимат» в районном центре. Учитывая положительный опыт, было принято решение модель «Открытого акимата» внедрить в селе Дайыр.

Ерик Абитов

Зайсанский район