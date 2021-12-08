В формате открытого диалога

Фронт-офис Adaldyq alańy открыли в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Новый проектный офис, работа которого будет направлена на повышение доверия граждан, оперативность и прозрачность при обращении населения и устранение предпосылок коррупции, открылся в рамках празднования Дня Первого Президента РК и 30-летия Независимости РК.

– Переход на новый формат работы является открытой формой диалога с гражданами, формирования антикоррупционной культуры, – поделился начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов. – Использование такой технологии отвечает современным требованиям.

Отметим, что для восточноказахстанцев во фронт-офисе будут созданы все необходимые условия. Специалисты окажут им консультативно-правовую помощь, будут информировать о правилах трудоустройства в органы гражданской защиты, принимать обращения населения в сфере чрезвычайных ситуаций.

– Мы рады, что этот проект реализовали и спасатели нашей области, – подчеркнул первый заместитель начальника Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Жигер Байдилдин. – Такая трансформация позволяет исключить возможность коррупции и оперативно реагировать на обращения граждан.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО