Сознательное поколение – будущее страны

Студенты-активисты приняли участие в областном слёте-форуме «Саналы ұрпақ – Мәңгілік Ел болашағы», посвящённом 30-летию Независимости РК.

Управление образования ВКО совместно с областным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции собрали на площадке Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа студентов, обучающихся в организациях системы ТиПО Восточного Казахстана.

Сорок представителей колледжей города Усть-Каменогорска смогли принять участие в форуме очно, студенты из других городов и районов – в режиме онлайн.

Слёт объединил активистов и руководителей клубов «Саналы ұрпақ», которые, к слову, организованы в каждом колледже региона. Их деятельность направлена на пропаганду правовых знаний и антикоррупционной культуры.

– Формирование добропорядочности и антикоррупционной культуры – одно из важных направлений молодёжной политики, – отметили организаторы. – Поэтому проведение подобных мероприятий особенно важно – становится возможным сформировать патриотичность и культурную нравственность молодого поколения, а также создать атмосферу неприятия молодёжью любых проявлений коррупции. А молодёжь, как известно, – будущее страны.

Открывая мероприятие, первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин отметил, что сокращение уровня бытовой коррупции, усиление общественного контроля, повышение доверия граждан к институтам государственной власти призван обеспечить проектный офис «Шығыс – адалдық аланы». И в этом вопросе на молодёжь возлагаются не меньшие надежды.

В ходе форума рассмотрены многие вопросы, касающиеся противодействия и профилактики коррупционных правонарушений и воспитания моральных ценностей подрастающего поколения.

Команды всех 76 колледжей подготовили тематические плакаты «Молодёжь против коррупции!», «Скажи коррупции – нет!». Участники из Семея – студенты Финансово-экономического колледжа и Педагогического колледжа имени М. Ауэзова – представили видеопрезентации, отразив в них своё отношение к такому социальному злу как коррупция, и с призывом общества к добропорядочности.

Ребята из Урджарского колледжа и ВКУИ имени народных артистов братьев Абдуллиных подготовили сюжетные постановки «Ақ пен қара» и «Молодёжь против коррупции!», не только полностью раскрыв тему, но и продемонстрировав свои актёрские способности.

Следование правильным жизненным принципам подтвердили выступления участников дебатного клуба «Алаш ұрпақтары» Усть-Каменогорского политехнического колледжа. Они выразили готовность участвовать в формировании антикоррупционной культуры государства и быть честными, добропорядочными гражданами своей страны.

С 2019 года среди колледжей системы ТиПО организована эстафета кубка «Адалдық», который вручается наиболее отличившимся в антикоррупционной деятельности командам. В прошлом году обладателем кубка стала команда «Саналы ұрпақ» Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных. В этот раз переходящего кубка удостоились ребята из Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа.

В рамках слёта также состоялся торжественный приём первокурсников в ряды добровольного клуба «Саналы ұрпақ».

Самых активных и отличившихся в деле формирования антикоррупционной культуры молодых людей наградили дипломами и грамотами.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Управлением образования ВКО