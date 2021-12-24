За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано около ста коррупционных преступлений.

Об итогах деятельности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО за 11 месяцев 2021 года рассказал первый заместитель руководителя областного антикоррупционного ведомства Жигер Байдилдин.

По его словам, за 30 лет Независимости, системные и последовательные реформы по противодействию коррупции в Казахстане позволили сформировать собственную модель антикоррупционной политики. Агентство по противодействию коррупции, как уполномоченный орган, формирует и реализует антикоррупционную политику в стране.

– Внедрены превентивные инструменты как анализ коррупционных рисков и антикоррупционный мониторинг, куда вовлекаются специалисты из числа общественности, – отметил Жигер Байдилдин. – Усовершенствована система поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции. Заработал институт антикоррупционной экспертизы, где также экспертами выступают представители гражданского общества. Введён институт персональной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчинённых. Для снижения рисков, в квази-государственном секторе внедрены комплаенс-службы.

За истекший период этого года Департаментом выявлено 111 преступлений, из них 98 коррупционных. Основную часть зарегистрированных преступлений составляют факты хищений (33) и взяточничества (65). К составу особо тяжких и тяжких относятся 77 преступлений. К уголовной ответственности привлечены 84 лица.

Спикер призвал всех жителей региона проявлять активную гражданскую позицию и сообщать об известных им фактах коррупции. Он напомнил, что за достоверную информацию предусмотрено денежное вознаграждение, в соответствии с действующей системой поощрения граждан.

Ерик Абитов