Последователи Кажымукана

Военнослужащий Аягозского гарнизона поддержал челлендж, посвящённый 150-летию легендарного батыра, мастера классической борьбы Кажымукана Мунайтпасова.

В честь празднования этой знаменательной даты с начала текущего года по всему Казахстану начали проводиться различные культурные и спортивные мероприятия.

В том числе был дан старт республиканскому видео-челленджу, в котором участвовали четырёхкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, председатель республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев и его воспитанники. Они выполнили 150 отжиманий.

Эстафету решил поддержать и чемпион Азии по гиревому спорту, двукратный победитель чемпионата Казахстана, сержант третьего класса батареи танковой воинской части города Аягоза Сункар Куанышев вместе с учащимися класса «Жас сарбаз» средней школы № 4.

В результате спортсмен 150 раз поднял две гири по 24 килограмма. Молодые ребята, наблюдавшие за его выступлением, не скрывали своего восхищения и одарили сержанта бурными аплодисментами. В конце челленджа Сункар Куанышев вручил на память гирю командиру класса «Жас сарбаз».

– Я решил поучаствовать в этой эстафете, чтобы популяризировать имя казахского палуана и внести свой вклад в развитие спорта среди молодого поколения, – сказал Сункар Куанышев.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район