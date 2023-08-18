Пошли ва-банк

На что только не идут сотрудники криминальной полиции УП города Усть-Каменогорска, чтобы предотвратить совершение любых возможных правонарушений. На этот раз они провели профилактические беседы с посетителями банков, дав рекомендации, как уберечься от происков интернет-мошенников.

В основном речь шла о преступлениях, совершаемых в сети Интернет и по телефону. Полицейские рассказали о самых распространённых схемах обмана, на которые чаще всего попадаются граждане. И о том, что делать в таких случаях.

– Если вам поступил такой звонок, не сообщайте неизвестным лицам свои персональные данные, данные своих карт и счетов, код из смс-сообщений, – порекомендовали стражи порядка. – Лучше перепроверьте на достоверность информацию, поступившую от подозрительных лиц.

Кроме того, полицейские обсудили с менеджерами банка, как не допускать оформление кредитов от третьего лица. Сотрудникам банка они рекомендовали обращать внимание на эмоциональное состояние клиентов при оформлении кредитов и выдаче денежных средств. Это позволит предотвращать возможное мошенничество в отношении клиента со стороны третьих лиц.

– Если вы стали жертвами мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию на канал «102», – сообщили сотрудники криминальной полиции.

Артём Захаров

Фото УП ВКО