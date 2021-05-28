Посевная в оптимальные сроки

В Бородулихинском районе полным ходом идут весенне-полевые работы.

Как известно, в Бородулихинском районе широко развито растениеводство, к подготовке и проведению весенне-полевых работ здесь подходят основательно. Отделом сельского хозяйства района с начала текущего года совместно с акиматами сельских округов составлена предварительная структура посевных площадей на 2021 год, основанная на данных, представленных местными сельхозтоваропрозводителями.

По информации руководителя районного отдела сельского хозяйства Маратбека Нуркешева, общая посевная площадь составит 325,2 тысячи гектаров. Из них яровой сев – 284,6 тысячи гектаров.

По результатам весенне-полевых работ и оперативных отчётов акимов сельских округов площадь зерновых и зернобобовых культур составила порядка 140 тысяч гектаров. Из них яровая пшеница – 103,0 тыс. га, ячмень – 20,5 тыс. га, овёс – 6,0 тыс. га, гречиха – 7,0 тыс. га, кукуруза на зерно – 1,5 тыс. га, горох – 1,5 тыс. га, зерносмесь – 100 га, озимые культуры – 9,7 тыс. га, масличные культуры – 135,2 тыс. га, подсолнечник – 129 тысяч гектаров.

Общая площадь таких культур, как рапс, соя и лён, составила более шести тысяч гектаров. Кормовые культуры – 40,7 тыс. га, однолетние травы – 3,0 тыс. га, кукуруза на силос – 3,8 тыс. га, многолетние травы текущего года (подпокровные) – 3 тыс. га, многолетние травы прошлых лет – 30,9 тыс. га.

– Согласно полученным оперативным данным, сельхозформированиями района при проведении ярового сева осуществлено закрытие влаги на площади 210 тысяч гектаров, весновспашка – на площади 40 тысяч гектаров, предпосевная культивация – на площади 325 тысяч гектаров, – проинформировал Маратбек Нуркешев.

По его данным, готовность почвообрабатывающей и посевной техники находится на должном уровне. Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в районе имеется необходимое количество тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники.

Для проведения этих видов работ будет задействовано 1276 единиц гусеничной и колёсной техники и 2146 агрегатов (из них для закрытия влаги – 428 сцепок различной ширины захвата, плуги различной модификации 485 единиц, 679 культиваторов и плоскорезов, 50 посевных комплексов всех марок, 878 сеялок).

Особое внимание уделяется обеспеченности дизельным топливом. Так, для проведения весенне-полевых работ объём выделенного управлением сельского хозяйства дизельного топлива на район по квоте составляет 6370 тонн. На март было выделено 455 тонн, на апрель – 1950 тонн, на май – 2470 тонн, на июнь – 1495 тонн. Уже получено 395,6 тонны на апрель, 1750,7 – тонны на май, 2265,8 тонны выбрали на июнь.

В настоящее время определён оператор по поставке дизельного топлива по району. Это ТОО «Шығыс Мұнай Өнімдері», которое реализует свою продукцию по цене 167 тенге за литр.

По сведениям руководителя отдела, в районе ведётся приём заявок от сельхозтоваропроизводителей.

В целях своевременного выполнения всех намеченных мероприятий и проведения в оптимальные сроки посевной кампании им необходимо продолжить работу по проверке семенного материала. Посев необходимо провести только кондиционными семенами 1-й и 2-й репродукции.

Также сельхозтоваропроизводителям района необходимо обеспечить своевременную оплату и выгрузку выделённого объёма льготного дизельного топлива, обеспечить посев на всей запланированной площади с целью выполнения плана-задания.

– Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит провести посевную кампанию в оптимальные и научно обоснованные сроки, – заключил Маратбек Нуркешев.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото ОВП Бородулихинского района

Бородулихинский район