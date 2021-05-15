Посевная в Катон-Карагае

В нынешнем аграрном сезоне посевные площади в Катон-Карагайском районе составляют в общей сложности 68,8 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом земельный клин под посевами различных сельскохозяйственных культур не намного, но расширится. Важна сама тенденция увеличения.

Основную долю в структуре посевных площадей будут занимать по традиции зерновые культуры. Под них отводится 18,4 тыс. га, из которых большую часть аграрии района засеют пшеницей. Хлебная культура заколосится на 10,9 тыс. га. Затем, в соответствии с региональными приоритетами, следует ячмень – 4,2 тыс. га. Замыкают этот список овёс и гречиха. Плюс озимые культуры, семена которых засеяны в почву ещё прошлой осенью, потому они должны созреть прежде всего и порадовать урожаем.

По официальной информации районного акимата, в целом масличные культуры будут размещены на площади 23,7 тыс. га. В их числе подсолнечник – 18,2 тыс. га, рапс – 5,5 тыс. га, соя – 250 га. Напомним, что соевая культура в прошлом году возделывалась в районе впервые. Причём использовался сорт сои отечественной селекции, который выведен учёными областной опытной станции (ВКСХОС). Первый опыт оказался вполне удачным, культивирование выгодной и перспективной культуры решено продолжить.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район