Пора сделать выбор

Что будет, если до 1 июля 2022 года жильцы не создадут объединения собственников имущества или простые товарищества? Ответы на этот и многие другие вопросы прозвучали на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Напомним, такой срок для перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами определён поправками в Закон РК «О жилищных отношениях», которые вступили в силу в январе 2020 года. Предполагается, что это позволит более открыто и прозрачно управлять жилым домом.

По данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, на территории области более 4 500 домов подлежат переходу на новые формы управления. На сегодняшний день около 60 процентов домов уже определились с выбором и создали ОСИ или ПТ. Как рассказал заместитель руководителя управления ЖКХ Нурлан Рамазанов, по вопросам новой реформы жилищно-коммунального хозяйства постоянно проводятся консультации. Вместе с тем специалисты рекомендуют жильцам делать выбор в пользу ОСИ, несмотря на то, что с юридической точки зрения организовать ПТ будет легче.

– Для управления многоквартирным жилым домом собственники должны открыть специальный счёт в банке. Поскольку ОСИ является юридическим лицом, средства на счетах будут под контролем. Простое товарищество не является юридическим лицом и действует на основе договора о совместной деятельности, который заключается всеми собственниками квартир, поэтому содержание и обеспечение счёта не гарантируется, – пояснил Нурлан Рамазанов.

Вдобавок, по его словам, уже были прецеденты, когда в случае смерти доверенного лица простого товарищества его наследники могли претендовать на средства со специального счёта.

Главный специалист по разъяснительной работе Департамента государственных доходов по ВКО Гульмира Сабралимова рассказала, каким образом будет происходить налогообложение ПТ и ОСИ.

– Простое товарищество не признаётся налогоплательщиком ни по одному налогу, в том числе не платит НДС. Но поскольку от сдачи в аренду общего имущества у ПТ может возникать доход, с него нужно будет платить индивидуальный подоходный налог. В этом случае обязанности по уплате налогов несёт каждый участник ПТ самостоятельно, поскольку он выступает субъектом предпринимательской деятельности, – сообщила представитель Департамента госдоходов.

В случае с ОСИ налогообложение производится в соответствии со статьёй 289 Налогового кодекса РК. Согласно нему ОСИ является некоммерческой организацией, поскольку ведёт деятельность в общественных интересах, не имеет цели извлечения дохода, не распределяет полученный чистый доход или имущество между участниками. Если все условия соблюдаются, то доходы некоммерческой организации подлежат исключению из совокупного годового дохода, а значит, корпоративным подоходным налогом не облагаются доходы по договору на осуществление государственного социального заказа, вознаграждения по депозитам, вступительные и членские взносы, взносы собственников квартир и нежилых помещений, доходы в виде безвозмездно полученного имущества. Иные доходы ОСИ, не указанные во втором пункте статьи 289 НК РК, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. В таком случае следует вести раздельный учёт.

Вместе с тем, если жильцы не смогут определиться с формой управления МЖД до 1 июля 2022 года, их дом рискует остаться без управляющего, соответственно, это может привести к ненадлежащему содержанию общедомового имущества, невозможности подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону и срыву мероприятий, направленных на безопасное и комфортное проживание.

– Если до 1 июля собственники квартир не создадут ОСИ или ПТ, их дом не смогут подготовить к следующему отопительному сезону. Коммунальные службы имеют право не предоставлять свои услуги, если дом своевременно не провёл работу по подготовке к отопительному периоду и опрессовку системы отопления. К тому же дом может остаться без коммунального освещения подъездов, подсобных помещений, – пояснили в Управлении энергетики и ЖКХ ВКО.

Специалисты ведомства обращаются к восточноказахстанцам с просьбой до 1 июля текущего года завершить процедуру перехода от КСК на новые формы управления. Для оперативного решения вопросов жители Усть-Каменогорска могут получить консультацию в городском отделе жилищных отношений по адресу: ул. Тургенева, 30.

Дарья Антон

Фото из открытых источников