Попытка не удалась

В районе Алтай за попытку кражи крупного рогатого скота задержаны двое мужчин.

Стражи порядка во время патрулирования на автодороге Алтай – Зубовск заметили двух мужчин, которые на аркане вели корову в сторону посёлка Зубовск. Как выяснилось, это животное им не принадлежало.

– Мужчины пытались похитить корову с вольного выпаса, – пояснили ситуацию в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – Подозреваемые, доставленные в отдел полиции, дали признательные показания. Оперативно установлена личность злоумышленников, оба мужчины оказались безработными.

В отношении несостоявшихся воров-скотокрадов начато досудебное расследование по статьям 24, части 1 и 188-1, части 2, пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Пресс-служба Департамента полиции ВКО

Район Алтай