Помощь в трудоустройстве  

В Жарминском районе прошла ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и граждан, состоящих на учёте в службе пробации.

Мероприятие, организованное районным Центром занятости, состоялось в городе Шар и селе Калбатау. Соискатели пришли, чтобы получить работу и начать новую жизнь. Помочь им в этом пожелали 34 предприятия и учреждения различных сфер деятельности. Было предложено более 80 вакансий, сообщили в акимате Жарминского района.

Около 30 предприятий представили вакансии, зарезервированные для граждан с инвалидностью. Пятеро из них получили возможность напрямую пообщаться с работодателем. Учитывая ограниченные физические возможности соискателей, это крайне важно.

По признанию нескольких посетителей ярмарки, к поиску работы их подталкивают не только финансовые проблемы, но и желание быть нужным, найти применение своим способностям, потребность в общении.

В ходе мероприятия один человек с инвалидностью был принят на должность оператора насосной станции, расположенной в посёлке Суыкбулак.

– Для лиц, состоящих на учёте в службе пробации, а также для тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы, предусмотрены квоты по трудоустройству. Шесть учреждений готовы предоставить постоянное место работы для семи человек этой категории. В ходе ярмарки один из соискателей, состоящих на учёте в службе пробации, изъявил желание пройти обучение на краткосрочных курсах. Один будет направлен по квоте в ТОО «Георгиевский завод насосного оборудования», – рассказали специалисты Центра занятости.

Посетители ярмарки вакансий получили возможность не только трудоустроиться, но и узнать о преимуществах программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Также была проведена разъяснительная работа по трудоустройству граждан из числа молодёжи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Центром занятости Жарминского района

Жарминский район