Помощь, которая кстати

В период пандемии Национальный ядерный центр Республики Казахстан не остался в стороне и оказал спонсорскую помощь для приобретения медицинского оборудования.

Для городской больницы города физиков-ядерщиков было выделено 25 млн тенге.

– На сегодняшний день уже приобретён наркозно-дыхательный аппарат производства Дании на 14 млн 500 тысяч тенге, –сказала руководитель отдела внутренней политики Курчатова Светлана Кайдарова. – Примерно через 45–60 календарных дней в наш город будет доставлен аппарат ИВЛ производства Германии стоимостью девять миллионов тенге. Также планируется приобретение кардиомонитора и другого медицинского оборудования.

Добрые дела не остаются незамеченными. Такой вклад меценатов – это достойнейший пример для остальных. Оказать посильную помощь родному краю и своим землякам период может каждый.

Елена Пашке

Курчатов