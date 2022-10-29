Помощь людям – их призвание

В Восточно-Казахстанской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника.

Каждое последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работников системы социальной защиты. Это профессиональный праздник людей добрых и трудолюбивых, неравнодушных к судьбе окружающих.

В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, где собрались специалисты этой сферы из всех городов и районов области. С профессиональным праздником их поздравил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

– От лица акима области и от себя лично поздравляю вас с Днём работников системы социальной защиты! Этот праздник является свидетельством большого уважения ко всем, кто своим самоотверженным трудом и неустанной заботой служит людям преклонного возраста, оказывает неоценимую помощь детям и лицам с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, – обратился он к собравшимся.

Алмасхан Сматлаев отметил, что учреждённый одиннадцать лет назад праздник по-настоящему обрёл свою важность в период пандемии коронавирусной инфекции. Усилиями работников социальных служб социально уязвимые группы населения в период карантина были обеспечены продуктово-бытовыми наборами, бесплатными масками, лекарственными препаратами, необходимой адресной помощью.

Кроме того, несмотря на трудности в условиях борьбы с пандемией, все медико-социальные учреждения находились в полном режиме изоляции, смогли перестроить свою работу, проявить терпение и заботу обо всех своих подопечных. В результате благородный труд специалистов получил высокую оценку и десять особо отличившихся сотрудников стали обладателями нагрудного знака «Халық алғысы».

– Сегодня в условиях глобальной цифровизации системы социального обслуживания внедряются новые формы работы, многое делается для повышения качества предоставления услуг. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведётся разработка Социального кодекса, который станет единой базой всех правовых актов в социальной сфере, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев. – В рамках кодекса с целью повышения престижа профессии рассматривается вопрос утверждения статуса социального работника на законодательном уровне.

По его словам, важное значение имеет и вопрос достойной заработной платы. Так, в 2021 году зарплату соцработников повысили на 50 процентов, с начала текущего года – ещё на 25. В 2023 году планируется повышение также на 25 процентов.

Выразив свои добрые пожелания виновникам торжества, первый заместитель акима ВКО вручил заслуженные награды.

Нагрудным знаком «Әлеуметтік еңбек саласының үздігі» Министерства труда и социальной защиты населения РК были награждены руководитель отдела занятости и социальных программ Катон-Карагайского района Лаура Токсанова и санитар Серебрянского центра оказания специальных социальных услуг Савлеш Темирбекова. Такого же знака удостоились председатель молодёжного общественного объединения инвалидов «Зайсан жастары» Жансая Мустабекова и заведующая хозяйством Самарского центра оказания специальных социальных услуг Ирина Малышева.

Грамотой акима ВКО наградили руководителя отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска Камшат Баубекову. Вместе с тем ряд работников получил в награду благодарственные письма от акима области и его первого заместителя. В их числе заместитель председателя общественного объединения «Страна чудес» Лилия Мамбурова. «Страна чудес» работает уже четвёртый год и оказывает специальные социальные услуги детям с инвалидностью, имеющим психоневрологические патологии. На данный момент специалисты этой организации ежедневно оказывают помощь 20 детям в возрасте от трёх до 15 лет.

– Очень приятно, что уделяется внимание труду социальных работников. Сегодня был организован замечательный праздник. Хочу пожелать всем коллегам терпения, стойкости в их непростом и героическом деле, – поделилась Лилия Мамбурова.

Продолжился праздник большим концертом с вокальными, инструментальными и танцевальными номерами.

Напомним, сегодня в системе социальной защиты области трудятся более трёх тысяч человек. И сложно переоценить вклад каждого из них в общее доброе дело.

Гульжан Естаева