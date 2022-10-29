Профессиональные праздники

Помощь людям – их призвание

29.10.2022
873

В Восточно-Казахстанской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника.

Каждое последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работников системы социальной защиты. Это профессиональный праздник людей добрых и трудолюбивых, неравнодушных к судьбе окружающих.

В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, где собрались специалисты этой сферы из всех городов и районов области. С профессиональным праздником их поздравил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев.

– От лица акима области и от себя лично поздравляю вас с Днём работников системы социальной защиты! Этот праздник является свидетельством большого уважения ко всем, кто своим самоотверженным трудом и неустанной заботой служит людям преклонного возраста, оказывает неоценимую помощь детям и лицам с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, – обратился он к собравшимся.

Алмасхан Сматлаев отметил, что учреждённый одиннадцать лет назад праздник по-настоящему обрёл свою важность в период пандемии коронавирусной инфекции. Усилиями работников социальных служб социально уязвимые группы населения в период карантина были обеспечены продуктово-бытовыми наборами, бесплатными масками, лекарственными препаратами, необходимой адресной помощью.

Кроме того, несмотря на трудности в условиях борьбы с пандемией, все медико-социальные учреждения находились в полном режиме изоляции, смогли перестроить свою работу, проявить терпение и заботу обо всех своих подопечных. В результате благородный труд специалистов получил высокую оценку и десять особо отличившихся сотрудников стали обладателями нагрудного знака «Халық алғысы».

– Сегодня в условиях глобальной цифровизации системы социального обслуживания внедряются новые формы работы, многое делается для повышения качества предоставления услуг. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведётся разработка Социального кодекса, который станет единой базой всех правовых актов в социальной сфере, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев. – В рамках кодекса с целью повышения престижа профессии рассматривается вопрос утверждения статуса социального работника на законодательном уровне.

По его словам, важное значение имеет и вопрос достойной заработной платы. Так, в 2021 году зарплату соцработников повысили на 50 процентов, с начала текущего года – ещё на 25. В 2023 году планируется повышение также на 25 процентов.

Выразив свои добрые пожелания виновникам торжества, первый заместитель акима ВКО вручил заслуженные награды.

Нагрудным знаком «Әлеуметтік еңбек саласының үздігі» Министерства труда и социальной защиты населения РК были награждены руководитель отдела занятости и социальных программ Катон-Карагайского района Лаура Токсанова и санитар Серебрянского центра оказания специальных социальных услуг Савлеш Темирбекова. Такого же знака удостоились председатель молодёжного общественного объединения инвалидов «Зайсан жастары» Жансая Мустабекова и заведующая хозяйством Самарского центра оказания специальных социальных услуг Ирина Малышева.

Грамотой акима ВКО наградили руководителя отдела занятости и социальных программ Усть-Каменогорска Камшат Баубекову. Вместе с тем ряд работников получил в награду благодарственные письма от акима области и его первого заместителя. В их числе заместитель председателя общественного объединения «Страна чудес» Лилия Мамбурова. «Страна чудес» работает уже четвёртый год и оказывает специальные социальные услуги детям с инвалидностью, имеющим психоневрологические патологии. На данный момент специалисты этой организации ежедневно оказывают помощь 20 детям в возрасте от трёх до 15 лет.

– Очень приятно, что уделяется внимание труду социальных работников. Сегодня был организован замечательный праздник. Хочу пожелать всем коллегам терпения, стойкости в их непростом и героическом деле, – поделилась Лилия Мамбурова.

Продолжился праздник большим концертом с вокальными, инструментальными и танцевальными номерами.

Напомним, сегодня в системе социальной защиты области трудятся более трёх тысяч человек. И сложно переоценить вклад каждого из них в общее доброе дело.

Гульжан Естаева

29.10.2022
873

Еще новости

Щит для трудовых отношений

11.10.2022

Часовые Родины начеку

18.08.2022

Ровесники пограничной службы

18.08.2022

Мечтал служить на границе

18.08.2022
Back to top button