Поля для чемпионов 

Футбольные поля с искусственным покрытием оборудовали в нескольких сёлах Бескарагайского района.

Новые спортивные объекты появились в селах Бескарагай, а также Кара-Мурза, Карагайлы, Ерназар и Глуховка.

– Три футбольных поля установлены по программе «Дорожная карта занятости», а по двум проектам финансирование прошло через бюджет программы развития территорий, – сообщила руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Уверена, это придаст мощный импульс росту спортивных результатов и пропаганде здорового образа жизни. Неслучайно, эту новость особенно восторженно встретила молодёжь.

Напомним, в рамках реализации программы «ДКЗ» в Бескарагайском районе выделено 531,2 млн тенге на ремонтно-строительные работы по 27 проектам.

Ева Ким

Бескарагайский район