Получи иммунитет

В Семее заработал прививочный пункт на колёсах.

За один день прививку в передвижном пункте получили 140 человек. Вакцинация проводится в местах скопления людей в добровольном порядке.

– На территории торгового дома «Апрель» проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Предоставлен передвижной прививочный пункт Бескарагайской районной больницы, безвозмездно. И вот нашей поликлиникой организована прививочная бригада, в которой доктор и две медицинских сестры. Одна из них вносит в базу всех пациентов, а другая делает прививку. Все имеют квалифицированные категории и большой стаж работы, – отметила старшая медицинская медсестра поликлиники № 6 города Семея Ажар Нагашыбаева.

Передвижной пункт вакцинации открыт, прежде всего, для удобства и экономии времени горожан. Он работает с 9 утра и до 17 часов вечера.

Мария Щетинина

Семей